Ворог тисне на Бахмутському напрямку, зокрема на Часів Яр, — Сили оборони

Найгарячішими напрямками на фронті є Бахмутський та Авдіївський.

Ворог продовжує тиснути на Сили оборони на Бахмутському напрямку, зокрема, в районі Часового Яру. Водночас ситуація біля маіста на Донеччині залишається під контролем ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, пише Укрінформ.

"Часів Яр тримається. Ворог тисне на Бахмутському напрямку і, зокрема, на Часів Яр, але ситуація повністю контрольована підрозділами Сил оборони. Противника у місті немає", — зазначив речник.

За словами Волошина, штурмові ворожі групи заїжджають на БМП, використовують дрони розвідувально-ударного типу і артилерію. Також ворог застосовує ФАБи і авіабомби, атакуючи цивільну інфраструктуру.

Лише за минулу добу Сили оборони зафіксували близько 120 мінометних і артилерійських обстрілів, що дещо менше за попередню добу.

Речник ОСУВ "Хортиця" підкреслив, що для обстрілів Часового Яру російська армія почала використовувати боєприпаси північнокорейського та китайського виробництва.

Ситуація на цій ділянці фронту за останні дні дещо загострилася, однак обстановка перебуває під контролем ЗСУ. Бахмутський та Авдіївський напрямки залишаються найгарячішими.

"Тут ворожа армія не припиняє спроб і надалі штурмувати позиції наших захисників, використовуючи при цьому всі види озброєння та артилерії, танки, БПЛА різних типів, а також використовує авіацію для нанесення КАБами і ФАБами ударів, щоб досягти своєї мети, яка у них одна-єдина – вийти на кордони Донецької області", — додав Волошин.