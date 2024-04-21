Головне за ніч та ранок неділі, 21 квітня: понад 100 ворожих атак, удари по Українську та Нікопольщині

115 бойових зіткнень, 60 відбитих штурмів на Бахмутському та Авдіївському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 115 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 15 ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснив 109 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 28 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Іванівське, Новий Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 32 атаки в районах населених пунктів Семенівка, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Невельське та Олександропіль Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 21 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 950 російських окупантів, 16 ворожих танків, понад 40 артсистем та 4 засоби ППО ворога. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 459 530 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

21 квітня вранці російська армія завдали удару по смт Цукурине протирадіолокаційною ракетою "Х-31П" та місту Українськ, де одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

За інформацією Селидівської МВА, приблизно о 6:40 росіяни завдали удару по смт Цукурине протирадіолокаційною ракетою "Х-31П". Внаслідок удару пошкоджено 1 двоповерховий житловий будинок. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

"Близько 8:30 окупанти атакували місто Українськ, внаслідок чого загинула 1 цивільна особа 1942 року народження, поранено 4 людини. Пошкоджень зазнало 6 двоповерхових житлових будинків", — додали у Селидівській МВА.

Ворог уночі 21 квітня три рази відкривав вогонь з важкої артилерії по Нікополю та ще двох громадах Дніпропетровської області, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пізно ввечері та вночі Нікопольщина пережила нові атаки. Ворог три рази відкривав вогонь з важкої артилерії. А ще – застосував два ударних дрони різних модифікацій. Під ударом опинилися районний центр, Мирівська і Червоногригорівська громади", – зазначив він.

Унаслідок обстрілів пошкоджена пʼятиповерхівка, пʼять приватних будинків, дві господарські споруди, парники. На щастя, ніхто не постраждав.

Українські області у прикордонній зоні з РФ є найбільш незахищеними від атак ворога. Це стосується семи областей: Харківської, Одеської, Херсонської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Дніпропетровської, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Найбільше страждають ті, які перебувають у безпосередній близькості з Росією та тимчасово окупованими територіями. Перш за все це Харківська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, дніпропетровська області", — зазначив він.

Щоб протистояти російським обстрілам, Україні потрібні системи ППО. "Ми дуже розраховуємо на допомогу, у тому числі американських партнерів", — додав Євлаш.

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