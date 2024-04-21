Сили оборони за тиждень знищили 5880 російських окупантів

Росія за тиждень втратила 5880 військових, 9 установок ППО, 55 танків та 167 артилерійських систем.
Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.
За тиждень з 14 по 21 квітня 2024 року РФ втратила близько 5880 військових.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 55 танків
- 131 бойова броньована машина
- 167 артилерійських систем
- 9 установок ППО
- 326 одиниць автотехніки
- 21 одиниця спецтехніки
Також ЗСУ знищили ворожий літак, 26 ракет та 144 БпЛА.