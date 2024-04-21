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Сили оборони за тиждень знищили 5880 російських окупантів

Також знищено 880 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Сили оборони за тиждень знищили 5880 російських окупантів
Фото: тг-канал Сухопутні війська ЗСУ

Росія за тиждень втратила 5880  військових, 9 установок ППО, 55 танків та 167 артилерійських систем.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

За тиждень з 14 по 21 квітня 2024 року РФ втратила близько 5880 військових.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

  • 55 танків
  • 131 бойова броньована машина
  • 167 артилерійських систем
  • 9 установок ППО
  • 326 одиниць автотехніки
  • 21 одиниця спецтехніки

Також ЗСУ знищили ворожий літак, 26 ракет та 144 БпЛА.

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