Сили оборони за тиждень знищили 5880 російських окупантів

Також знищено 880 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Росія за тиждень втратила 5880 військових, 9 установок ППО, 55 танків та 167 артилерійських систем.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

За тиждень з 14 по 21 квітня 2024 року РФ втратила близько 5880 військових.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

55 танків

131 бойова броньована машина

167 артилерійських систем

9 установок ППО

326 одиниць автотехніки

21 одиниця спецтехніки

Також ЗСУ знищили ворожий літак, 26 ракет та 144 БпЛА.