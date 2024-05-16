Сержант Сил оборони із позивним “Хокей” розповів проєкту “Український свідок” про просування росіян на Донеччині.
Боєць воює на Авдіївському напрямку, який після взяття окупантами міста отримав назву Покровського. Сержант впевнений - скоро Україну чекає битва за Покровськ і триватиме вона довго.
"Якщо росіяни візьмуть Покровськ, то зайдуть у спину Кураховому, Костянтинівці та Краматорську. В оточенні опиниться Торецьк. Якщо битва за це місто буде, то вона триватиме довше, ніж битва за Бахмут", - заявив "Хокей".
Військовий, говорячи про майбутню битву за Покровськ, наголосив на тому, що з низки міст вже зараз треба евакуювати населення. “Це Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ, Курахове. Загалом це стосується всіх прифронтових міст. Літніх людей, цивільних там бути не повинно”, - вважає боєць.
"Хокей", коментуючи прорив фронту росіянами і взяття Авдіївки, негативно відгукнувся про так звані "підготовлені позиції", які облаштувала військово-цивільна адміністрація. "Були прямо посеред поля. Більшість із них - непридатні до користування. Солдати їх бачили, йшли у посадку та закопувалися власноруч", - розповів військовий.