Скоро Україну чекає битва за Покровськ і триватиме вона довго.

Сержант Сил оборони із позивним “Хокей” розповів проєкту “Український свідок” про просування росіян на Донеччині.

Боєць воює на Авдіївському напрямку, який після взяття окупантами міста отримав назву Покровського. Сержант впевнений - скоро Україну чекає битва за Покровськ і триватиме вона довго.

"Якщо росіяни візьмуть Покровськ, то зайдуть у спину Кураховому, Костянтинівці та Краматорську. В оточенні опиниться Торецьк. Якщо битва за це місто буде, то вона триватиме довше, ніж битва за Бахмут", - заявив "Хокей".

Військовий, говорячи про майбутню битву за Покровськ, наголосив на тому, що з низки міст вже зараз треба евакуювати населення. “Це Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ, Курахове. Загалом це стосується всіх прифронтових міст. Літніх людей, цивільних там бути не повинно”, - вважає боєць.

"Хокей", коментуючи прорив фронту росіянами і взяття Авдіївки, негативно відгукнувся про так звані "підготовлені позиції", які облаштувала військово-цивільна адміністрація. "Були прямо посеред поля. Більшість із них - непридатні до користування. Солдати їх бачили, йшли у посадку та закопувалися власноруч", - розповів військовий.