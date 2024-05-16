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США ввели санкції проти осіб, які причетні до незаконних постачань зброї між Росією і КНДР

У перелік потрапили Рафаель Газарян, Олексій Буднєв, а також фірми Trans Kapital, Rafort і "Технологія".

США ввели санкції проти осіб, які причетні до незаконних постачань зброї між Росією і КНДР
Санкції

США запровадили санкції щодо двох громадян РФ і трьох російських фірм за сприяння постачанню зброї між Росією та Північною Кореєю.

Як ідеться на сайті американського Міністерства фінансів. У перелік потрапили Рафаель Газарян, Олексій Буднєв, фірми Trans Kapital, Rafort і "Технологія".

"Росія та КНДР за останній рік зміцнили свою військову співпрацю, при цьому КНДР постачала Росії балістичні ракети та боєприпаси. В обмін на підтримку Москви Пхеньян звертається за військовою допомогою до Росії. Ці позначення спрямовані проти приватних осіб та компаній, які сприяють військовому співробітництву Росії та КНДР. Діючи через мережі, розташовані в Росії, ці суб'єкти намагаються уникнути санкцій, використовуючи підставні компанії для переміщення військової техніки на підтримку незаконної агресії проти України", - заявили у Мінфіні США.

Газарян, наприклад, був контактною особою на переговорах із закупівлі деяких видів зброї та боєприпасів для Росії із КНДР. Він володіє компанією Rafort, а для оборудок використовував фірму Trans Kapital - для доставки вантажів.

Інший підсанкційний росіянин - Буднєв - є власником фірми "Технологія". У 2023 році займався постачанням обладнання для збройних сил Росії, виробленого у КНДР.

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