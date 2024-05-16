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Росіяни обстріляли за день 10 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли Сумської області.

Росіяни обстріляли за день 10 громад Сумщини
Росіяни обстріляли за день 10 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 16 травня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 166 вибухів.

Зокрема, по Білопільській громаді росіяни вдарили з АГС, мінометів , артилерії, та дронами.

Новослобідську громаду окупанти обстріляли з мінометів та артилерії.

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По Шалигинській громаді росіяни обстріляли зі стрілецького озброєння та атакували FPV-дронами.

Середино-Будську та Великописарівську громади ворог атакував з артилерії, мінометів та дронами.

Краснопільську та Глухівську громади армія РФ обстріляла з мінометів, а Есманську з мінометів та стрілецької зброї.

Дружбівську громаду російські військові обстріляли з артилерії та РСЗВ, а Зноб-Новгородську - з артилерії.

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