Незаконно споруджений храм УПЦ МП на території Національного музею історії України у Києві демонтували у ніч на 17 травня.

За даними джерел LB.ua, уповноважені служби нарешті виконали рішення суду про те, що "храм-кіоск" чи "храм-МАФ", як його називали кияни, не має права розміщуватися у буферній зоні пам'яток, які перебувають під захистом ЮНЕСКО.

Демонтаж було виконано близько опівночі. О 9 годині ранку у п'ятницю очікується брифінг, на якому про подію повідомлять офіційно.

Вранці 17 травня Національних музей опублікував офіційне повідомлення щодо знесення.

"16 травня 2024 року Державна виконавча служба України забезпечила виконання судового рішення про демонтаж незаконної споруди, яка у різних формах проіснувала на території Національного музею історії України з 2006 по 2024 рік. Історія свавільного спорудження цієї будівлі на особливо цінних землях, власником яких є держава, стане хрестоматійним прикладом безвідповідальності чиновників і водночас неповаги до культурної спадщини України міжнародного значення", – йдеться у повідомленні.

Музей планує використати звільнену ділянку для проведення просвітницьких заходів і дитячих програм, присвячених як давньому минулому, так і сучасній історії України. Також у майбутньому планують археологічні дослідження ділянок, що досі не були вивчені або не стали експозиційними обʼєктами.

Фото: LB.ua Храм-МАФ УПЦ МП демонтовано біля Десятинної церкви в Києві

Фото: LB.ua Храм-МАФ УПЦ МП демонтовано біля Десятинної церкви в Києві

Фото: LB.ua Храм-МАФ УПЦ МП демонтовано біля Десятинної церкви в Києві