Головне за ніч та ранок п'ятниці, 17 травня: бої на Покровському напрямку, 141 бойове зіткнення, вибухи в Криму та Новоросійську

141 бойове зіткнення, понад 60 відбитих штурмів на Краматорському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Сили оборони стабілізували ситуацію в Харківській області. Ворог зупинений на першій лінії оборони. Є друга та найпотужніша третя – бетонна лінія оборони.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

"У нас була предметна зустріч з Сирським, Содолем, Драпатим. А також з прикордонниками – Сергієм Дейнеко. З Нацполіцією. На сьогодні наші Сили оборони стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться. Найглибша точка їх просування – 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад ворога немає зовсім просування – і не було", – заявив президент.

Глава держави наголосив, що у нас дуже потужні бригади.

"Зараз ми посилили кілька напрямків окремими батальйонами – те, що можна було забрати десь з резерву і з деяких напрямків. Перетин росіянами кордону пов’язаний з тим, що не вистачає ППО. Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією", – додав він.

Володимир Зеленський підкреслив, що до бетонної лінії оборони на Харківщині ворог не дійшов.

Про що ще говорив глава держави на зустрічі з журналістами – в наших новинах.

Минулої доби на фронті відбулося 141 бойове зіткнення – на 50 більше, ніж рівно тиждень тому.

Росія атакувала Україну чотирма ракетними і 112 авіаударами, вчинила 198 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах, повідомив речник Генштабу Дмитро Лиховій у ефірі телемарафону.

На Краматорському напрямку захисники відбивали 22 атаки в районі населених пунктів Новий, Андріївка, Кліщіївка, Григорівка та південніше Іванівського Донецької області.

На Покровському знову було найбільша кількість боїзіткнень. Сили оборони відбили 41 атаку в районі населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Уманське, Новоселівка Перша, Соловйове і Нетайлове.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1410 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 490 тисяч військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Увечері 17 травня в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях, Києві та області відновлять стабілізаційні відключення споживачів електроенергії за вказівкою НЕК "Укренерго", повідомила пресслужба ДТЕК.

"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, але до 19:00 обмеження світла не передбачені", - йдеться у повідомленні.

За попередньою вказівкою Укренерго, з 19:00 мають застосовуватись стабілізаційні відключення.

Графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК.

Об'єкти росіян у тимчасово окупованому Криму вже третю поспіль ніч зазнають повітряних атак. Проукраїнський Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив про вибухи поблизу Севастополя та Балаклави.

Самопроголошений губернатор регіону Михайло Развожаєв традиційно розповів, що "атаку відбито" і про відсутність "шкоди для інфраструктури". Проте місцеві підтверджують, що у Балаклаві та окремих районах Севастополя зникло світло.

Цього разу замість ракет для атаки по окупантах були використані ударні безпілотники.

За уточненими даними станом на ранок, атаки зазнала підстанція. Її довелося вимкнути. В місті скасували уроки в школах, є знеструмлення.

Про роботу ППО ворога також повідомляли і в Новоросійську, який став новою базою для Чорноморського флоту РФ після успішного ураження ЗСУ низки кораблів.

Також під атакою опинилися мазутний термінал та об'єкт "Транснєфті". Повідомляється про те, що місто знеструмлене. Загалом користувачі мережі нарахували 28 вибухів.

Станом на ранок Новоросійськ лишався без електропостачання.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!