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Зеленський позитивно дивиться на перенесення тренувань іноземними інструкторами до України

Це б пришвидшило навчання. 

Зеленський позитивно дивиться на перенесення тренувань іноземними інструкторами до України
Фото: D. Umbraso/LRT nuotr

Перенесення тренувань іноземними інструкторами українських військових на території України відкрило би "нову сторінку" війни, вважає президент Володимир Зеленський.

Тренування військ України на українській території є логічним і більш швидким. Також можна розглянути інші види співпраці, сказав він на зустрічі з журналістами. 

"А потім – співпраця з розмінування, можна зробити хаб із ремонту французької ж, наприклад, техніки прямо в Україні, щоб не відправляти це у Францію. Я на це дивлюсь дуже позитивно, скажу чесно. Все це могло би бути кроком, який підштовхнув би і інші країни. Тобто це відкриває якусь нову сторінку в цій війні", – прокоментував президент.

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