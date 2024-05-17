Зеленський позитивно дивиться на перенесення тренувань іноземними інструкторами до України

Перенесення тренувань іноземними інструкторами українських військових на території України відкрило би "нову сторінку" війни, вважає президент Володимир Зеленський.

Тренування військ України на українській території є логічним і більш швидким. Також можна розглянути інші види співпраці, сказав він на зустрічі з журналістами.

"А потім – співпраця з розмінування, можна зробити хаб із ремонту французької ж, наприклад, техніки прямо в Україні, щоб не відправляти це у Францію. Я на це дивлюсь дуже позитивно, скажу чесно. Все це могло би бути кроком, який підштовхнув би і інші країни. Тобто це відкриває якусь нову сторінку в цій війні", – прокоментував президент.