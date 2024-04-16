Українець просить суд в Аргентині розслідувати катування, застосовані до нього росіянами

Позов разом з українцем подала ініціатива журналістів та юристів The Reckoning Project з документування воєнних злочинів. Суди в Аргентині можуть розглядати такі злочини незалежно від того, де їх скоїли.

Ініціатива українських та міжнародних журналістів та юристів The Reckoning Project з документування воєнних злочинів і українець, який потерпів унаслідок тортур з боку росіян на окупованих територіях, подали кримінальний позов до Федерального Суду Аргентини.

Про це йдеться у пресрелізі ініціативи.

Позов подав пан М, ім'я якого не розголошується з міркувань безпеки.

Потерпілий просить суд розслідувати тортури, які до нього застосували ідентифіковані та неідентифіковані російській посадовц та пов'язані з ними особи, котрі самі його катували, а також допомагали застосовувати тортури.

Це перший в історії український позов щодо катувань, поданий до суду в Аргентині.

“Свідчення чоловіка демонструють практики катувань електрострумом під час затримання росіянами в одному з окупованих ними українському місті. Їх підтверджують знахідки міжнародних організацій, зокрема й ООН, які задокументували схожі випадки тортур, що їх застосовували щодо інших осіб на території того самого об'єкту, де утримували потерпілого”, − зазначили в ініціативі.

Катування чоловіка проводилися за сприяння афілійованих з російською державою установ та їхніх очільників. “Я − один з багатьох. Я знаю чимало тих, хто пройшов й через куди гірше ставлення. Я хочу розповісти про наш біль усьому світу. Бо катування людей і продовжують практикуватися на окупованих Росією українських територіях”, − зазначив пан М.

У поїздці до Аргентини від The Reckoning Project пана М супроводжувала Наталя Гуменюк, українська журналістка, співзасновниця проєкту та директорка Лабораторії журналістики суспільного інтересу. Вона наголошує, що незліченні докази катувань цивільних в Україні вимагають від міжнародної спільноти підтримати правосуддя.

“Упродовж останніх двох років лише нашій відносно маленькій команді довелося поспілкуватися з кількома сотнями тим, хто пережив воєнні злочини в Україні. Ми задокументували понад сотню свідчень людей, яких викрадали, утримували у нелюдських умовах, катували, а до кількох десятків із них застосовували електрострум. Історія пана М, на жаль, одна з багатьох. Ми не можемо очікувати, що одна правова система здатна впоратися з такою кількістю злочинів, про що йдеться зазначають і заяви ООН. Для нас, українців, аргентинська експертиза судів є водночас і закликом до міжнародної підтримки у відстоюванні верховенства права, і надією, що правосуддя можливе”, − сказала вона.

Зазначимо, Конституція Аргентини, на підставі універсальної юрисдикції дозволяє судам розглядати міжнародні злочини, зокрема, злочини проти людяності та воєнні злочини, незалежно від того, де саме їх було скоєно.

“Упродовж років Аргентина посіла провідну роль у боротьбі з безкарністю і на національному, так і міжнародному рівні, розглядаючи справи з різних країн за принципом універсальної юрисдикції. Судова система Аргентини ухвалювала знакові рішення у справах, що стосуються злочину застосування тортур”, − додала Гуменюк.

Гуменюк зазначає, що Аргентина має унікальну практику та безпосередній досвід розслідувань і рішень судів саме по катуваннях цивільних. У суди країни скеровували свої позови, зокрема, уйгури, мусульмани рохінджа і палестинці зі Смуги Газу.

У лютому та березні 2024 року, перед подачею позову, Наталя Гуменюк та Цветеліна ван Бентем, правознавиця Оксфордського університету та старша юрисконсультантка The Reckoning Project відвідали Аргентину, аби зустрітися з представниками влади, правозахисних організацій та організацій з питань кримінального судочинства та вивчити їхній досвід у пошуку відповідальності за міжнародні злочини, скоєнi під час цивільно-воєнної диктатури у країні.

“Аргентина створила умови у політиках та праві для правосуддя, яке не має кордонів. Катування – це катування, де б їх не застосовували”, – каже Цветеліна.

Британсько-сирійський адвокат Ібрагім Олабі, який керував командою проєкту у справі щодо цього позову, зазначає: “Міжнародні злочини можуть бути скоєні в одній країні, але через міжнародні угоди світова спільнота чітко дала зрозуміти, що вони мають стосуватися всіх держав. Сьогодні ми закликаємо поважне судочинство Аргентини, яка як ніхто розуміє такі звинувачення, ретельно розслідувати ці жахливі порушення”.