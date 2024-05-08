Посли ЄС вирішили долю доходів від заморожених активів Росії

Посли Євросоюзу ухвалили рішення, яке стосується доходів від заморожених активів Росії.
Про це повідомило у соцмережі Х бельгійське головування в Раді ЄС.
"Посли погодили у принципі заходи, які стосуються надзвичайних надходжень від знерухомлених активів Росії. Кошти підуть на підтримку відновлення України та військову оборону в умовах російської агресії", - йдеться в дописі.
Прибутки, отримані від заморожених активів РФ, більшість із яких зберігається у Бельгії, становлять від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік. Єврокомісія пропонувала, що 90% прибутку буде спрямовано на купівлю зброї, а решта 10% - на невійськову допомогу.
Кроки Заходу щодо використання заморожених російських активів
- Україна просить союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що є згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України. 5 млрд євро, накопичені до цієї згоди, не передадуть.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що заморожених активів у Німеччині (6,5 мільярда доларів), Австрії (1,8 мільярда доларів), Ірландії (2 мільярди доларів) і Польщі (1,13 мільярда доларів) було б достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених або зруйнованих навчальних закладів, включно з 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків та 586 університетів.
- Австрія виступила проти використання російських грошей для озброєння Києва, про що говорили канцлер Німеччини Олаф Шольц і глава євродипломатії Жозеп Боррель.
- Бельгія, наприклад, хоче утримувати чверть суми прибутків, накопичених від заморожених активів, і залишати її для своїх податкових органів.
- Нещодавно ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом використати заморожені активи РФ для відбудови України.
- У квітні віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС в Італії повідомив, що члени G7 розглядають можливість використання заморожених російських активів на суму майже $300 млрд як заставу для надання кредитів Україні.
- Агентство Reuters із посиланням на експертів зазначало, що Росія не зможе “симетрично помститися” за конфіскацію її заморожених активів, але має лазівку. Найбільш вірогідним контрзаходом буде конфіскація фінансових активів і цінних паперів іноземних інвесторів.
- Під часу ухвалення у США законодавства про фінансування допомоги Україні у документ включили положення щодо передачі заморожених активів РФ на користь Києва. У Штатах ця сума становить понад шість мільярдів доларів, але наразі офіційної інформації з цього приводу поки не було.
- Тим часом 7 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що близько 90% доходів, отриманих від заморожених російських активів, мають бути витрачені на оборону України.