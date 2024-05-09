​Швеція виділить на військові потреби України 28 млн євро

Кошти розподілять між трьома коаліціями і фондом НАТО з підтримки України.

Збройні сили Швеції за дорученням уряду мають здійснити виплати в розмірі 28 млн євро на військові потреби України.

Про це йдеться на сайті шведського уряду.

Із цієї суми 18 млн євро спрямують на потреби трьох коаліцій, які діють у межах Контактної групи з питань оборони України, а решту - 10 млн євро - пожертвують у фонд НАТО для України.

"Через ці виплати у фонди ми можемо зміцнити оборону України у сфері безпілотників, розмінування та зміцнення можливостей українського військово-морського флоту, - зазначив міністр оборони Пол Джонсон.

5 мільйонів євро спрямують коаліції з розмінування (йдеться про спільні закупівлі техніки та навчання українських фахівців. 3 мільйони євро отримає коаліція з морської безпеки. 10 мільйонів євро надійде до коаліції дронів.