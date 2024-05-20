Стан Фіцо покращується, він комунікує, ‒ заява лікарні

Словацький прем'єр залишається у лікарні Рузвельта у Банській Бистриці.

Лікарня Рузвельта у Банській Бистриці, куди госпіталізували Робера Фіцо

Стан прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, у якого стріляли 15 травня, поступово покращується.

Про це заявили у лікарні Рузвельта у Банській Бистриці, де перебуває словацький прем’єр, пише видання Aktuality.

Переводити Фіцо у столичну лікарню ще не планують.

“Після сьогоднішньої консультації стан пацієнта стабілізовано. Клінічно його стан покращується, він комунікує, запальні показники повільно спадають. Прем’єр-міністр залишається під нашою опікою”, ‒ йдеться у заяві медзакладу.