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Стан Фіцо покращується, він комунікує, ‒ заява лікарні

Словацький прем'єр залишається у лікарні Рузвельта у Банській Бистриці.

Стан Фіцо покращується, він комунікує, ‒ заява лікарні
Лікарня Рузвельта у Банській Бистриці, куди госпіталізували Робера Фіцо
Фото: EPA/UPG

Стан прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, у якого стріляли 15 травня, поступово покращується.

Про це заявили у лікарні Рузвельта у Банській Бистриці, де перебуває словацький прем’єр, пише видання Aktuality.

Переводити Фіцо у столичну лікарню ще не планують.

“Після сьогоднішньої консультації стан пацієнта стабілізовано. Клінічно його стан покращується, він комунікує, запальні показники повільно спадають. Прем’єр-міністр залишається під нашою опікою”, ‒ йдеться у заяві медзакладу.

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  • Прем'єр-міністр Фіцо перебуває в лікарні Рузвельта з середи. Туди його доставили гелікоптером після того, як у нього вистрелив 71-річний письменник Юрай Цинтула. Фіцо отримав численні вогнепальні поранення, лікарі зробили йому кілька операцій.
  • Цинтулу на вихідних взяли під варту на вихідних. Його звинувачують у замаху на умисне вбивство. Підозрюваному загрожує від 25 років до довічного ув'язнення.
  • Сьогодні стало відомо, що словацька поліція розслідує можливу причетність до замаху на прем’єра співучасників затриманого.
  • Президент України Володимир Зеленський засудив замах на прем'єра Словаччини і назвав цей напад жахливим.
  • Згідно з інформацією ЗМІ, Цинтула є активістом ліберальної, прозахідної партії “Прогресивна Слова". Також низка медіа повідомили, що він є причетним до проросійської парамілітарної організації.
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