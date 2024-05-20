Верховний лідер Ірану оголосив жалобу у країні. Вибори президента мають відбутися протягом 50 днів

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї оголосив п'ятиденну жалобу через загибель в авіакатастрофі президента Ібрагіма Раїсі та інших високопосадовців.

Про це пише Німецька хвиля.

Хаменеї оголосив віцепрезидента Мохаммеда Мохбера виконуючим обов'язки президента.

“Згідно зі статтею 131 конституції, Мохбер відповідає за керівництво виконавчою владою”, ‒ йдеться в заяві аятоли.

Він підкреслив, що Мохбер повинен співпрацювати з законодавчою та судовою гілками влади, щоб провести позачергові президентські вибори “протягом максимум 50 днів”.