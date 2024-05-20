Верховний лідер Ірану оголосив жалобу у країні. Вибори президента мають відбутися протягом 50 днів

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї оголосив п'ятиденну жалобу через загибель в авіакатастрофі президента Ібрагіма Раїсі та інших високопосадовців.
Про це пише Німецька хвиля.
Хаменеї оголосив віцепрезидента Мохаммеда Мохбера виконуючим обов'язки президента.
“Згідно зі статтею 131 конституції, Мохбер відповідає за керівництво виконавчою владою”, ‒ йдеться в заяві аятоли.
Він підкреслив, що Мохбер повинен співпрацювати з законодавчою та судовою гілками влади, щоб провести позачергові президентські вибори “протягом максимум 50 днів”.
- Вчора в Ірані зазнав аварії один із трьох вертольотів у кортежі президента країни Ібрахіма Раїсі.
- Цієї ночі у північно-західному регіоні Ірану рятувальники знайшли гелікоптер, на борту якого перебували президент та інші високопосадовці. Вертоліт врізався в гірську вершину і згорів.
- Всі пасажири повітряного судна загинули. Окрім президента Раїсі, це, зокрема, міністр закордонних справ Ірану Хусейн-Амір Абдуллахіан та губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі.
- За попередньою інформацією, гелікоптер, на борту якого перебував президент Райсі, здійснив жорстку посадку.
- Кортеж Райсі, ймовірно, потрапив в аварію біля азербайджанського міста Джульфа. Інцидент стався, коли Раїсі повертався з іранської провінції Східний Азербайджан.
- В американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що смерть Раїсі матиме довгострокові наслідки для режиму у країні, однак не дестабілізує його так, як могла б смерть Верховного лідера Алі Хаменеї. Загибель президента не змінить “нинішню траєкторію режиму до жорсткішої та консервативнішої внутрішньої політики та агресивнішої регіональної політики”.