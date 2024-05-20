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Словацька поліція розслідує причетність до замаху на Фіцо співучасників затриманого

Співпраця з вітчизняними та іноземними спецслужбами призвела до розширення розслідування, заявили в уряді.

Словацька поліція розслідує причетність до замаху на Фіцо співучасників затриманого
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Словацька поліція розслідує можливу причетність до замаху на прем’єр-міністра Роберта Фіцо, крім затриманого стрільця, ще й інших людей.

Про це пише Bloomberg.

Урядові чиновники спочатку заявили, що відповідальним за напад 15 травня є один злочинець з політичними мотивами. У неділю влада заявила, що співпраця з вітчизняними та іноземними спецслужбами призвела до розширення розслідування, включно з версію про причетність неідентифікованої групи.

Потенційний ширший план вбивства підтверджується тим фактом, що повідомлення нападника в соціальних мережах стерла інша особа приблизно через дві години після стрілянини, заявив вчора міністр внутрішніх справ Матуш Шутай-Ешток.

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Він зазначив, що ґрунтуючись на цьому розвитку подій, “ми додали версію, що це був не лише вовк-одинак, а й те, що злочин міг бути здійснений певною групою людей”.

  • Стрілянина у Фіцо стала першою значною спробою вбивства європейського політичного лідера за понад 20 років. Зараз життя прем'єр-міністра Словаччини вже не є у безпосередній небезпеці, але він все ще перебуває у тяжкому стані.
  • Озброєний чоловік вистрелив у Фіцо під час виїзного засідання уряду у місто Гандлова.
  • На тлі замаху на Фіцо Національна рада Словацької Республіки посилила заходи безпеки.
  • Зеленський засудив замах на прем'єра Словаччини і назвав цей напад жахливим.
  • У Фіцо стріляв словацький письменник Юрай Чінтула. Йому висунули обвинувачення у вбивсті. Словацький спеціалізований кримінальний суд постановив, що він залишатиметься під вартою після того, як йому висунуть обвинувачення у замаху на вбивство.
  • Згідно з інформацією ЗМІ, Чінтула є активістом ліберальної, прозахідної партії “Прогресивна Слова". Також низка медіа повідомили, що він є причетним до проросійської парамілітарної організації.
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