Словацька поліція розслідує причетність до замаху на Фіцо співучасників затриманого

Співпраця з вітчизняними та іноземними спецслужбами призвела до розширення розслідування, заявили в уряді.

Словацька поліція розслідує можливу причетність до замаху на прем’єр-міністра Роберта Фіцо, крім затриманого стрільця, ще й інших людей.

Про це пише Bloomberg.

Урядові чиновники спочатку заявили, що відповідальним за напад 15 травня є один злочинець з політичними мотивами. У неділю влада заявила, що співпраця з вітчизняними та іноземними спецслужбами призвела до розширення розслідування, включно з версію про причетність неідентифікованої групи.

Потенційний ширший план вбивства підтверджується тим фактом, що повідомлення нападника в соціальних мережах стерла інша особа приблизно через дві години після стрілянини, заявив вчора міністр внутрішніх справ Матуш Шутай-Ешток.

Він зазначив, що ґрунтуючись на цьому розвитку подій, “ми додали версію, що це був не лише вовк-одинак, а й те, що злочин міг бути здійснений певною групою людей”.