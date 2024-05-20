Словацька поліція розслідує причетність до замаху на Фіцо співучасників затриманого

Словацька поліція розслідує можливу причетність до замаху на прем’єр-міністра Роберта Фіцо, крім затриманого стрільця, ще й інших людей.
Про це пише Bloomberg.
Урядові чиновники спочатку заявили, що відповідальним за напад 15 травня є один злочинець з політичними мотивами. У неділю влада заявила, що співпраця з вітчизняними та іноземними спецслужбами призвела до розширення розслідування, включно з версію про причетність неідентифікованої групи.
Потенційний ширший план вбивства підтверджується тим фактом, що повідомлення нападника в соціальних мережах стерла інша особа приблизно через дві години після стрілянини, заявив вчора міністр внутрішніх справ Матуш Шутай-Ешток.
Він зазначив, що ґрунтуючись на цьому розвитку подій, “ми додали версію, що це був не лише вовк-одинак, а й те, що злочин міг бути здійснений певною групою людей”.
- Стрілянина у Фіцо стала першою значною спробою вбивства європейського політичного лідера за понад 20 років. Зараз життя прем'єр-міністра Словаччини вже не є у безпосередній небезпеці, але він все ще перебуває у тяжкому стані.
- Озброєний чоловік вистрелив у Фіцо під час виїзного засідання уряду у місто Гандлова.
- На тлі замаху на Фіцо Національна рада Словацької Республіки посилила заходи безпеки.
- Зеленський засудив замах на прем'єра Словаччини і назвав цей напад жахливим.
- У Фіцо стріляв словацький письменник Юрай Чінтула. Йому висунули обвинувачення у вбивсті. Словацький спеціалізований кримінальний суд постановив, що він залишатиметься під вартою після того, як йому висунуть обвинувачення у замаху на вбивство.
- Згідно з інформацією ЗМІ, Чінтула є активістом ліберальної, прозахідної партії “Прогресивна Слова". Також низка медіа повідомили, що він є причетним до проросійської парамілітарної організації.