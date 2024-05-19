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Маск заявив, що у Індонезії запрацює Starlink

Компанія Starlink отримала ліцензію на роботу в країні на початку цього місяця.

Маск заявив, що у Індонезії запрацює Starlink
Starlink
Фото: Вікіпедія

У неділю, 19 травня, Ілон Маск урочисто оголосив про запуск інтернет-сервісів Starlink від SpaceX в Індонезії, щоб найбільший у світі архіпелаг покращив зв’язок із найвіддаленішими районами.

Про це пише Bloomberg.

За словами Маска, він радий представити Starlink в індонезійських селах без підключення або з дуже низькою пропускною здатністю, додавши, що це може виручати людей, яким необхідна медична допомога. 

Влада Індонезії додала, що Starlink може надати серйозну допомогу у налагоджені звʼязку у віддалених регіонах четвертої  найбільш населеної країни світу. Також очікують, що підключення покращить освіту та охорону здоров’я. 

Компанія Starlink, яка надає широкосмуговий Інтернет із супутників SpaceX, отримала ліцензію на роботу в країні на початку цього місяця.

Крім того, Маск анонсував, що, ймовірно, інші його компанії «будуть інвестувати в Індонезію в майбутньому», проте деталей не озвучив. 

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