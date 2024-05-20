Укренерго: у вівторок в Україні упродовж доби діятимуть графіки погодинних відключень

Із 00:00 та упродовж доби 21 травня по всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень.

Про це повідомило Укренерго.

Графіки можуть застосувати при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які диспетчерський центр вже довів до кожного обленерго.

"Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", - нагадали у компанії.

Укренерго нагадало, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів Росії по українських електростанціях.

"З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак", - пояснили в компанії.