ЗСУ контролюють Вовчанськ на 60%, але штурми не припиняються, - ОВА

Ворог також зосереджений на напрямках населеного пункту Липці.

Станом на понеділок, Збройні сили України контролюють місто Вовчанськ на Харківщині на 60%. При цьому російська армія продовжує свої штурми, сподіваючись "виштовхнути" Сили оборони з міста.

Про це заявив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха в ефірі телемарафону.

За його словами, штурми та обстріли на цьому напрямі не припиняються ні вдень, ні вночі.

"Ворог переважно зосереджений на напрямках населеного пункту Липці, населеного пункту Вовчанськ та на лівому-правому фланзі міста Вовчанськ. Місто приблизно на 60% контролюється Збройними силами України, тобто штурми не припиняються", – сказав Семенуха.

Він додав, що на окремих ділянках Сили оборони здійснюють власні штурмові дії для покращення позицій.

Водночас, голова ОВА Олег Синєгубов заявив, що ситуацію на Вовчанському напрямку стабілізували. У самому місті тривають бої, а лінія фронту проходить фактично по річці Вовча.

"Можна зробити висновок, що план щодо швидкого захоплення території півночі нашої області у ворога не вдався завдяки ефективним діям наших військових", - сказав він.