Міненерго залучило аварійну допомогу з трьох країн Європи

Допомога була використана у нічні та ранкові години, коли споживання було найбільше.

Для покриття дефіциту енергосистеми у нічні та ранкові години Україна 19 травня залучала аварійну допомогу з Румунії, Словаччини та Польщі.

Про це повідомляє Міненергетики.

Зокрема, 18 травня для покриття споживання застосовувалась аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини та Польщі. У денні години Україна приймала надлишки електрики з енергосистеми Польщі.

"Залучення аварійної допомоги можливе і в години вечірнього максимуму споживання електроенергії", — додали у Міненерго.

Також у Донецькій області бригада енергетиків під час ремонтних робіт потрапила під удар ворожого дрона "Ланцет". Постраждалих немає, однак енергетики були змушені припинити роботи. У регіоні також унаслідок бойових дій відключалась одна з повітряних ліній обленерго, знеструмлювались підстанція та приєднані до неї побутові споживачі.

Внаслідок пошкоджень газопроводів через обстріли у Сумській області припинено газопостачання 267 абонентам, у Харківській області – 68 абонентам.