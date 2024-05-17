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ЕП: правоохоронці затримали вугільного і медійного бізнесмена Кропачова

За даними журналістів, справа стосується завдання державі збитків махінаціями в вугільній галузі. 

ЕП: правоохоронці затримали вугільного і медійного бізнесмена Кропачова
бізнесмен Кропачов
Фото: ZN.ua

Державне бюро розслідувань і поліція затримали Віталія Кропачова – фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест". Про це "Економічній правді" повідомили джерела серед правоохоронців. Також інформацію підтвердили джерела hromadske.

За даними слідства, бізнесмена підозрюють у завданні державі збитків на понад 2 млрд гривень на махінаціях у вугільній сфері. Зокрема, він нібито використовував своє підприємство і посадовців Міненерго і Державної податкової служби. 

"Укрдонінвест" займається вугільним бізнесом та видобутком газу. За даними ЕП, у 2014 році він викупив декілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донецької та Луганської областей, а у 2017-му – шахту "Краснолиманська". 

ЕП називає Кропачова "смотрящим" у вугільній галузі від колишнього першого заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка, сам Кропачов це заперечував. 

У 2019 році Кропачов почав розвивати медіанапрямок та купив два телеканали – "Інфо24" і "Так TV". У грудні 2021 року він придбав компанію "Ера продакшн". Влітку 2022 він купив компанію "Корона Санрайс", яка володіла цифровою ліцензією на трансляцію "4 каналу". У 2023 запустив телеканал Ukraine World News.

Торік "Укрдонінвест" перемогла в повторному приватизаційному аукціоні з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту. Однак зрештою Кропачов відмовився від купівлі порту. 

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