США наразі не планують повертати своїх військових інструкторів до України.
Про це сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун на підсумковій пресконференції після засіданні у форматі "Рамштайн" 20 травня.
Відповідаючи на запитання журналіста про присутність інструкторів, Браун сказав, що вони перебували в Україні до початку повномасштабного вторгнення Росії. Заразі - ні.
Американський генерал додав, що зараз Вашингтон не планує повертати своїх інструкторів. Можливо, це зроблять після закінчення війни.
- Наразі у Польщі в межах навчальної місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні проходять навчання військовослужбовців ЗСУ. Всього у місії беруть участь інструктори із 24 країн.