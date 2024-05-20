Вони перебували у нашій державі до повномасштабного вторгнення РФ.

США наразі не планують повертати своїх військових інструкторів до України.

Про це сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун на підсумковій пресконференції після засіданні у форматі "Рамштайн" 20 травня.

Відповідаючи на запитання журналіста про присутність інструкторів, Браун сказав, що вони перебували в Україні до початку повномасштабного вторгнення Росії. Заразі - ні.

Американський генерал додав, що зараз Вашингтон не планує повертати своїх інструкторів. Можливо, це зроблять після закінчення війни.