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США наразі не планують повертати своїх військових інструкторів до України

Вони перебували у нашій державі до повномасштабного вторгнення РФ.

США наразі не планують повертати своїх військових інструкторів до України
голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун
Фото: скриншот відео

США наразі не планують повертати своїх військових інструкторів до України.

Про це сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун на підсумковій пресконференції після засіданні у форматі "Рамштайн" 20 травня.

Відповідаючи на запитання журналіста про присутність інструкторів, Браун сказав, що вони перебували в Україні до початку повномасштабного вторгнення Росії. Заразі - ні.

Американський генерал додав, що зараз Вашингтон не планує повертати своїх інструкторів. Можливо, це зроблять після закінчення війни.

  • Наразі у Польщі в межах навчальної місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні проходять навчання військовослужбовців ЗСУ. Всього у місії беруть участь інструктори із 24 країн.
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