Головне за понеділок, 20 травня: бої у Вовчанську, Рамштайн-22

Бойові дії на Покровському напрямку, ворожі обстріли, засідання в форматі "Рамштайн". Яким запам’ятається 817-й день повномасштабної війни.

Російські окупанти продовжують активні наступальні та штурмові дії на Куп’янському, Курахівському, Краматорському та Покровському напрямках. На двох останніх з високою інтенсивністю діє ворожа авіація – загалом окупанти скинули 15 КАБів, також застосували близько трьох десятків некерованих авіаційних ракет.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Продовжує противник концентрувати зусилля на Покровському напрямку – вже здійснив 32 спроби просунутись вперед.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 20 травня – в новині.

Станом на понеділок Збройні сили України контролюють місто Вовчанськ на Харківщині на 60%. При цьому російська армія продовжує свої штурми, сподіваючись "виштовхнути" Сили оборони з міста.

Про це заявив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха в ефірі телемарафону. За його словами, штурми та обстріли на цьому напрямі не припиняються ні вдень, ні вночі.

"Ворог переважно зосереджений на напрямках населеного пункту Липці, населеного пункту Вовчанськ та на лівому-правому фланзі міста Вовчанськ. Місто приблизно на 60% контролюється Збройними силами України, тобто штурми не припиняються", – сказав Семенуха.

Він додав, що на окремих ділянках Сили оборони здійснюють власні штурмові дії для поліпшення позицій.

Водночас голова ОВА Олег Синєгубов заявив, що ситуацію на Вовчанському напрямку стабілізували. У самому місті тривають бої, а лінія фронту проходить фактично по річці Вовча.

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по базі відпочинку на Харківщині зросла до 7, повідомили у міністерстві внутрішніх справ.

Під час обстеження дна водойми водолази Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС виявили тіло чоловіка.

Окрім того, від атаки окупантів постраждало 28 людей.

Із 00:00 та упродовж доби 21 травня по всій території України для промислових та побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, повідомило Укренерго.

Графіки можуть застосувати при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які диспетчерський центр вже довів до кожного обленерго.

"Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", - нагадали у компанії.

Укренерго нагадало, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів Росії по українських електростанціях.

Україна веде переговори з міжнародними партнерами про те, щоб їхньою зброєю завдавати ударів по російській військовій техніці на кордоні та далі всередині Росії, розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.

"Поки нічого позитивного немає", - зазначив президент. Володимир Зеленський зазначив, що західні союзники надто довго приймають ключові рішення - із затримкою приблизно на рік.

Президент України зауважив, що союзники могли б допомогти, збиваючи російські ракети над українською територією за певних обставин.

"Росіяни використовують 300 літаків на території України", - сказав Зеленський, і додав, що Україні потрібно щонайменше 120-130 літаків F-16, щоб протистояти в небі окупантам.

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що новий наступ росіян у Харківській області підтверджує важливість Контактної групи з питань оборони України, оскільки окупанти намагатимуться просунутися далі й створити буферну зону вздовж українського кордону.

Про це він сказав під час зустрічі в форматі "Рамштайн". "Ми зустрічаємося у складний момент. Путінські загарбники розпочали черговий наступ на територію суверенної України. Наступними тижнями кремлівські війська спробують просунутися далі й спробують створити буферну зону вздовж українського кордону. Це важка і небезпечна боротьба, але захисники України проявляють надзвичайну мужність і майстерність. Вони використовують можливості, які надала ця Контактна група. Новий наступ Путіна на Харків підтверджує важливість цієї Контактної групи", - сказав Остін, відкриваючи засідання.

Він запевнив, що союзники продовжать надавати Україні підтримку, якої вона потребує, а також наголосив, що Штати, як і раніше, "сповнені рішучості зробити свій внесок".

Остін зазначив, що завдяки ухваленому в Конгресі фінансуванню, США надаватимуть суттєві пакети допомоги Україні у сфері безпеки, що "змінить ситуацію в цій боротьбі".

Докладніше – в новині.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко наголосив, що Україна усвідомлює, що війна з Росією закінчиться переговорами за формулою миру.

Про це він заявив у відеозверненні до учасників Форуму регіону Балтійського моря: "НАТО 2024 і Арктична Європа".

Литвиненко зазначив, що російська агресія триває, і Україна є її ключовою, але не єдиною ціллю. Росіяни хочуть змінити весь світовий порядок. Окупанти розуміють лише одну мову – мову сили. І щоб вистояти Західний світ має бути сильним і готовим цю силу застосовувати.

Секретар РНБО нагодосив, що ситуація на фронті є вкрай складною, але "далеко не катастрофічною". Сили оборони продовжують важкі виснажливі бої за маленькі села і селища у Донецькій і Запорізьких областях. Набагато гірше, що росіяни спрямовують свої повітряні сили проти об’єктів критичної інфраструктури, використовують апробовану у Сирії стратегію провокування міграційної кризи.

"Це можна зупинити. Але Україні потрібна сучасна зброя, багато зброї. Насамперед – ППО і боєприпаси", – сказав Литвиненко.

Докладніше – в новині.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан зробив запит на видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу, зокрема Ях’ї Сінвара.

Колегія суддів МКС вирішить, приймати заявку чи ні.

Терористів обвинувачують у вбивствах, взятті заручників, згвалтуванні, тортурах тощо.

Щодо ізраїльських лідерів прокурор стверджує, що інкриміновані ними злочини були скоєні “як частина широкомасштабного та систематичного нападу на палестинське цивільне населення”. Деякі злочини вчиняються і досі. Прем’єра та міністра оборони звинувачують, зокрема, у морінні голодом цивільного населення, навмисному заподіянні страждань та вбивствах, навмисних нападах на цивільне населення, винищенні (геноциді) та/або вбивстві, зокрема у контексті смертей, спричинених голодом.

Зазначимо, рішення висунути обвинувачення проти ізраїльського лідера є суперечливим. США вважають, що воно може загрожувати шансу на угоду про припинення вогню.

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог назвав рішення прокурора Міжнародного кримінального суду запросити ордер на арешт ізраїльських прем'єр-міністра та міністра оборони "обурливим".

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