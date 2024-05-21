Мешканку Харківщини підозрюють у впровадженні російських стандартів освіти

Під час окупації селища Козача Лопань жінка очолила відділ освіти.

Правоохоронці Харківської області повідомили 50-річній жінці про підозру в колабораціонізмі через впровадження стандартів російської освіти.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Під час окупації селища Козача Лопань зловмисниця добровільно влаштувалась на роботу до окупантів на керівну посаду у відділі освіти”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що жінка організовувала роботу закладів освіти на окупованій території відповідно до законодавства РФ.

Жінці повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Їй загрожує позбавлення волі на строк від до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.