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USAID передали Харківщині більше 100 генераторів

Генератори отримали 5 населених пунктів Харківської області.

USAID передали Харківщині більше 100 генераторів
USAID надає 107 генераторів п’яти населеним пунктам Харківської області
Фото: Бріджит Брінк

США продовжують надавати допомогу населеним пунктам України через російські удари по інфраструктурі.

Про це повідомила пані посол США в Україн Бріджит Брінк.

“Оскільки жорстокі напади Росії на Харківську область тривають, Сполучені Штати підтримують наших партнерів”, - написала пані посол.

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Вона зазначила, що Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) надає 107 генераторів п’яти населеним пунктам Харківської області. Таким чином має бути забезпечена робота лікарень і шкіл навіть під час відключень електроенергії.

  • USAID виділяє на підтримку українського сільського господарства 60 млн доларів.

  • 2 травня заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулман та посол США в Україні Бріджит Брінк передали судно для потреб Адміністрації морських портів України. Його профінансувало Агентство США з міжнародного розвитку, а збудували в Україні. 

  • USAID передала Київтеплоенерго 30 пересувних котелень.

  • USAID передало Україні 57 когенераційних газопоршневих установок (КГУ) потужністю від 50 кВ до 1500 кВ.
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