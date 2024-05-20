USAID передали Харківщині більше 100 генераторів

США продовжують надавати допомогу населеним пунктам України через російські удари по інфраструктурі.

Про це повідомила пані посол США в Україн Бріджит Брінк.

“Оскільки жорстокі напади Росії на Харківську область тривають, Сполучені Штати підтримують наших партнерів”, - написала пані посол.

Вона зазначила, що Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) надає 107 генераторів п’яти населеним пунктам Харківської області. Таким чином має бути забезпечена робота лікарень і шкіл навіть під час відключень електроенергії.