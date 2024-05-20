USAID передали Харківщині більше 100 генераторів

США продовжують надавати допомогу населеним пунктам України через російські удари по інфраструктурі.
Про це повідомила пані посол США в Україн Бріджит Брінк.
“Оскільки жорстокі напади Росії на Харківську область тривають, Сполучені Штати підтримують наших партнерів”, - написала пані посол.
Вона зазначила, що Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) надає 107 генераторів п’яти населеним пунктам Харківської області. Таким чином має бути забезпечена робота лікарень і шкіл навіть під час відключень електроенергії.
- USAID виділяє на підтримку українського сільського господарства 60 млн доларів.
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2 травня заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулман та посол США в Україні Бріджит Брінк передали судно для потреб Адміністрації морських портів України. Його профінансувало Агентство США з міжнародного розвитку, а збудували в Україні.
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USAID передала Київтеплоенерго 30 пересувних котелень.
- USAID передало Україні 57 когенераційних газопоршневих установок (КГУ) потужністю від 50 кВ до 1500 кВ.