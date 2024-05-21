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У Польщі заарештували дев'ятьох диверсантів на службі РФ

Підозрювані на замовлення російських спецслужб вчиняли акти саботажу на території країни.

У Польщі заарештували дев'ятьох диверсантів на службі РФ
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про затримання дев'ятьох осіб, яких підозрюються в організації саботажу на території країни. Зловмисники діяли на замовлення російських спецслужб.

За словами урядовця, які цитує Укрінформ, йдеться про вчинення побиття, підпалів та спроб підпалу. Туск вважає, що це "дуже серйозна справа", яка не обмежується лише Польщею. "Схожі сигнали", як стверджує прем'єр, спостерігаються також у Литві, Латвії, Естонії та навіть Швеції. 

У вівторок під час засідання уряду Туск має намір оголосити про створення спеціальної комісії, яка розслідуватиме вплив Росії на польську політику за останні роки. Діяльність комісії буде здійснюватися у закритому режимі.

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