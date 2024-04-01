Росія змушена переплачувати 60% за експорт підсанкційних товарів для виготовлення зброї, — розвідка

Західні санкції продовжують підривати ключові ресурси російської оборонки і перешкоджають виготовленню РФ необхідного озброєння.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

Як зазначається, ізоляція Росії обмежує кількість країн, з якими вона може безпосередньо торгувати, що може збільшувати час і вартість придбання товарів, які РФ раніше могла купувати вільно.

Зокрема аналітики посилаються на дані дослідження Інституту економік, що розвиваються, Банку Фінляндії, які свідчать про те, що треті країни стягують цінові надбавки понад 60% за експорт певних санкційних товарів до Росії.

За даними британської розвідки, попри те, що Росія збільшила виробництво ключових боєприпасів, які найчастіше використовуються в Україні, таких як артилерійські снаряди, санкції, швидше за все, вплинуть на більш досконалі та складні системи озброєнь Росії. Ці системи у виробництві та розробці майже напевно все більше покладаються на іноземні компоненти та технології.

"Це призвело до значного скорочення російського експорту озброєнь і збільшення затримок у поставках, у тому числі деяким найважливішим покупцям озброєнь, що залишилися в Росії", —пишуть британські аналітики.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу, частка Росії у світовій торгівлі зброєю впала до 11% у період з 2019 до 2023 року порівняно з 21% у період з 2014 по 2018 рік.