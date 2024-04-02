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Офіційні особи Ізраїлю та США провели віртуальну зустріч. Вашингтон виклав альтернативні пропозиції щодо Рафаху

2,5-годинна зустріч завершилася планом подальших особистих переговорів уже наступного тижня.

Офіційні особи Ізраїлю та США провели віртуальну зустріч. Вашингтон виклав альтернативні пропозиції щодо Рафаху
Рафах у Смузі Гази, 22 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські посадовці погодилися взяти до уваги занепокоєння США щодо запланованого наступу на Рафах.

Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій після віртуальної зустрічі з американськими посадовцями щодо альтернативних шляхів викорінення бойовиків ХАМАСу на півдні Смуги Гази, пише Reuters.

Офіційні особи Сполучених Штатів, стурбовані поглибленням гуманітарної кризи в Газі, закликали Ізраїль застосовувати більш цілеспрямований підхід до нападу на хамасівців, не починаючи великого наземного наступу.

2,5-годинна зустріч завершилася планом подальших особистих переговорів уже наступного тижня.

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У заяві йдеться, що обидві сторони мали конструктивну взаємодію щодо Рафаху та погодилися, що вони поділяють мету побачити там поразку ХАМАСу.

Американська сторона на чолі з радником з національної безпеки Джейком Салліваном, його головним заступником Джоном Файнером і посланником з питань Близького Сходу Бреттом Макгерком виклала альтернативні пропозиції, які, за їхніми словами, захистять цивільних у Рафаху.

Серед ізраїльських учасників були міністр зі стратегічних питань Рон Дермер і радник з національної безпеки Цахі Ханегбі. Це ті самі довірені особи прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, які мали бути присутніми на зустрічі у Вашингтоні минулого тижня і яку прем’єр скасував.

  • Нетаньягу раніше заявив, що Армія оборони Ізраїлю готується виселити з Рафаху понад мільйон палестинських мирних жителів, надавши їм достатню допомогу, і після цього атакувати місто, де залишилися бойові батальйони ХАМАСу.
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