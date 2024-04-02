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Google знищить мільярди записів, щоб уникнути судової тяганини

Техногіганта звинувачують у тому, що він стежив за інтернет-активністю користувачів навіть з увімкненим режимом "інкогніто".

Google знищить мільярди записів, щоб уникнути судової тяганини
Фото: EPA/UPG

Компанія Google погодилася знищити мільярди записів зі своїх архівів, які відображали інтернет-активність користувачів у браузері під час роботи режиму "інкогніто".

Як пише The Guardian, таким чином підрозділ корпорації Alphabet прагне домогтися мирного урегулювання судового позову, який подали до федерального суду Каліфорнії.

Виявилося, що увімкнення режиму, який нібито має гарантувати користувачу анонімність та приватність у мережі, не впливало на відстеження даних з боку Google. У позові компанію звинувачують у тому, що вона виявилася "ненадійним джерелом інформації". 

Умови примирення також передбачають те, що техногігант упродовж 5 років дозволятиме "інкогніто"-користувачам блокувати відстеження даних. Це відобразиться на доходах Google, що збиратиме менше інформації, яку можна було б монетизувати.

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