Для користувачів на території Росії закриють доступ до хмарних сервісів Amazon, Microsoft та Google

Російські компанії не зможуть скористатися цими продуктами або отримати доступ до даних у цих програмах з 20 березня 2024 року.

Amazon, Microsoft та Google закриє доступ до хмарних сервісів у Росії

Компанії Amazon, Microsoft та Google закриють доступ до своїх хмарних сервісів для користувачів на території Росії.

Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на дистриб’ютора Microsoft у Росії.

"Ці обмеження щодо Росії визначені 12 пакетом санкцій Європейського союзу від 19 грудня 2023 року, який обмежує постачання до Росії програмного забезпечення для бізнес-аналітики (BI), Customer Relationship Management (CRM) та інших продуктів", ­– йдеться у повідомленні.

Таким чином російські компанії не зможуть скористатися цими продуктами або отримати доступ до даних у цих програмах з 20 березня 2024 року.

Дистриб’ютор Microsoft у Росії рекомендує всім компаніям у найкоротший термін виконати резервне копіювання даних, пов’язаних з усіма хмарними продуктами Microsoft, Amazon та Google.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну міжнародні компанії Adobe, Payoneer та IBM повідомили, що припиняють роботу в Росії. Через агресію в Україні, зв’язки з Росією розірвали вже багато західних компаній, включаючи Apple, Oracle, Dell Technologies, нафтову Exxon Mobile, авіабудівні Boeing та Airbus, виробника спортивного одягу і взуття Nike, Walt Disney.