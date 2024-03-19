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Для користувачів на території Росії закриють доступ до хмарних сервісів Amazon, Microsoft та Google

Російські компанії не зможуть скористатися цими продуктами або отримати доступ до даних у цих програмах з 20 березня 2024 року.

Для користувачів на території Росії закриють доступ до хмарних сервісів Amazon, Microsoft та Google
Amazon, Microsoft та Google закриє доступ до хмарних сервісів у Росії
Фото: EPA/UPG

Компанії Amazon, Microsoft та Google закриють доступ до своїх хмарних сервісів для користувачів на території Росії.

Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на дистриб’ютора Microsoft у Росії.

"Ці обмеження щодо Росії визначені 12 пакетом санкцій Європейського союзу від 19 грудня 2023 року, який обмежує постачання до Росії програмного забезпечення для бізнес-аналітики (BI), Customer Relationship Management (CRM) та інших продуктів", ­– йдеться у повідомленні.

Таким чином російські компанії не зможуть скористатися цими продуктами або отримати доступ до даних у цих програмах з 20 березня 2024 року.

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Дистриб’ютор Microsoft у Росії рекомендує всім компаніям у найкоротший термін виконати резервне копіювання даних, пов’язаних з усіма хмарними продуктами Microsoft, Amazon та Google.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну міжнародні компанії Adobe, Payoneer та IBM повідомили, що припиняють роботу в Росії. Через агресію в Україні, зв’язки з Росією розірвали вже багато західних компаній, включаючи Apple, Oracle, Dell Technologies, нафтову Exxon Mobile, авіабудівні Boeing та Airbus, виробника спортивного одягу і взуття Nike, Walt Disney.

  • Рада ЄС ухвалила 18 грудня 12-й пакет економічних та індивідуальних санкцій через агресивну війну Росії проти України. 
  • У березні 2022 року компанія Amazon заявила, що припиняє відправляти товари до Росії і Білорусі та більше не прийматиме нових клієнтів AWS (хмарні сервіси Amazon. – LB.ua) з Росії та Білорусі.
  • Із 30 вересня 2023 року корпорація Microsoft перестала продовжувати ліцензії компаніям із Росії. 
  • У березні 2022 року компанія Microsoft заявила, що зупиняє новий продаж продуктів і послуг в Росії через війну в Україні. 
  • Навесні 2022 року компанія Google відключила російські платіжні картки. Google також більше не буде монетизувати російський контент, який розповсюджує брехню про війну в Україні. Припинення монетизації також стосується матеріалів, які заперечують трагічні події.
  • У травні 2022 року інтернет-провайдери в Росії почали отримувати від Google сповіщення про розірвання договорів на обслуговування частини серверів.
  • А у липні 2022 року стало відомо, що українські підприємці зможуть безоплатно користуватися корпоративною поштою, хмарним сховищем та іншими сервісами Google Workspace.
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