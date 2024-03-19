Для користувачів на території Росії закриють доступ до хмарних сервісів Amazon, Microsoft та Google

Компанії Amazon, Microsoft та Google закриють доступ до своїх хмарних сервісів для користувачів на території Росії.
Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на дистриб’ютора Microsoft у Росії.
"Ці обмеження щодо Росії визначені 12 пакетом санкцій Європейського союзу від 19 грудня 2023 року, який обмежує постачання до Росії програмного забезпечення для бізнес-аналітики (BI), Customer Relationship Management (CRM) та інших продуктів", – йдеться у повідомленні.
Таким чином російські компанії не зможуть скористатися цими продуктами або отримати доступ до даних у цих програмах з 20 березня 2024 року.
Дистриб’ютор Microsoft у Росії рекомендує всім компаніям у найкоротший термін виконати резервне копіювання даних, пов’язаних з усіма хмарними продуктами Microsoft, Amazon та Google.
На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну міжнародні компанії Adobe, Payoneer та IBM повідомили, що припиняють роботу в Росії. Через агресію в Україні, зв’язки з Росією розірвали вже багато західних компаній, включаючи Apple, Oracle, Dell Technologies, нафтову Exxon Mobile, авіабудівні Boeing та Airbus, виробника спортивного одягу і взуття Nike, Walt Disney.
- Рада ЄС ухвалила 18 грудня 12-й пакет економічних та індивідуальних санкцій через агресивну війну Росії проти України.
- У березні 2022 року компанія Amazon заявила, що припиняє відправляти товари до Росії і Білорусі та більше не прийматиме нових клієнтів AWS (хмарні сервіси Amazon. – LB.ua) з Росії та Білорусі.
- Із 30 вересня 2023 року корпорація Microsoft перестала продовжувати ліцензії компаніям із Росії.
- У березні 2022 року компанія Microsoft заявила, що зупиняє новий продаж продуктів і послуг в Росії через війну в Україні.
- Навесні 2022 року компанія Google відключила російські платіжні картки. Google також більше не буде монетизувати російський контент, який розповсюджує брехню про війну в Україні. Припинення монетизації також стосується матеріалів, які заперечують трагічні події.
- У травні 2022 року інтернет-провайдери в Росії почали отримувати від Google сповіщення про розірвання договорів на обслуговування частини серверів.
- А у липні 2022 року стало відомо, що українські підприємці зможуть безоплатно користуватися корпоративною поштою, хмарним сховищем та іншими сервісами Google Workspace.