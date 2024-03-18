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Кіберативісти з "BO Team" атакували низку російських ресурсів

На відновлення деяких ресурсів можуть піти тижні.

Кіберативісти з "BO Team" атакували низку російських ресурсів
Фото: wsj.com

Українська група кіберактивістів "BO Team" за останній тиждень атакувала низку російських ресурсів у декількох регіонах РФ.

Цього разу об`єктами хакерських атак стало технологічне обладнання не тільки державних чи комунальних структур країни-агресора, а й приватних. Хактивісти пояснили - завдали кіберударів тому, що з російських податків, які платять ці установи до російського бюджету, кремлівський режим фінансує війну проти України. 

У переліку цілей кіберактивістів:

  • ресурси ПАТ «Ростелеком», де виведелиз ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю РФ;
  • отриманий доступ до системи електронного документообігу «Правительства Белгородской области», здійснено фейкові розсилки 12 тисячам місцевих чиновників;
  • атаковано та виведено з ладу комунікаційне обладнання ТОВ «Белзнак»;
  • атаковано і знищено інформаційні ресурси «Муниципального бюджетного учреждения Старооскольского городского многоотраслевого производственного объединения коммунального хозяйства»;
  • атаковано і знищено інфраструктуру ЗАТ «Томмолоко»;
  • захоплено і знищено серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостинг-провайдера «1Gb.ru» та десятків тисяч веб-сайтів, які він обслуговував;  
  • виведено з ладу понад 40 мережевих пристроїів Mikrotik в «Центре управления городским автоэлектротранспортом» у Новосибірську.

Хактивісти зазначили, що враховуючи багатовекторність атак, широку географію і велику кількість уражених об’єктів, важко точно обрахувати шкоду для низки критично важливих систем у Росії. Але, на думку фахівців, вона може вимірюватися в сотнях тисяч доларів непоправних втрат. 

За їхніми попередніми оцінками, навіть на часткове відновлення, а воно можливе не всюди, підуть тижні.

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