В Україні запустили портал повідомлень про сексуальне насильство над дітьми StopCrime

На порталі можна анонімно або публічно повідомити про підозрілий контент у мережі.

Мінцифри спільно із з Департаментом кіберполіції та ВГО "Магнолія" запустили проект StopCrime – портал повідомлень про сексуальне насильство над дітьми.

Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

"Побачили фото чи відео, на якому зображено сексуальне насилля над дитиною? Повідомте про це онлайн. Щоб запобігти випадкам сексуальних злочинів над дітьми, спільно з Департаментом кіберполіції та ВГО «Магнолія» запустили проєкт StopCrime", – повідомили у міністерстві.

Зазначається, що тепер кожен зможе анонімно або публічно повідомити про підозрілий контент, надіславши посилання на нього. Далі громадська організація "Магнолія" збере та проаналізує інформацію й передасть її до Департаменту кіберполіції та в Інтерпол.

Повідомити про можливий сексуальний злочин над дітьми в інтернеті можна за посиланням.