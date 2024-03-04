В Україні запустили портал повідомлень про сексуальне насильство над дітьми StopCrime

Мінцифри спільно із з Департаментом кіберполіції та ВГО "Магнолія" запустили проект StopCrime – портал повідомлень про сексуальне насильство над дітьми.
Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.
"Побачили фото чи відео, на якому зображено сексуальне насилля над дитиною? Повідомте про це онлайн. Щоб запобігти випадкам сексуальних злочинів над дітьми, спільно з Департаментом кіберполіції та ВГО «Магнолія» запустили проєкт StopCrime", – повідомили у міністерстві.
Зазначається, що тепер кожен зможе анонімно або публічно повідомити про підозрілий контент, надіславши посилання на нього. Далі громадська організація "Магнолія" збере та проаналізує інформацію й передасть її до Департаменту кіберполіції та в Інтерпол.
Повідомити про можливий сексуальний злочин над дітьми в інтернеті можна за посиланням.
- У червні минулого року в Україні запустили інформаційну кампанію про сексуальне насильство, пов’язане з війною. В 11 містах країни безплатно надають соціально-психологічну допомогу постраждалим від війни.
- У листопаді 2022 року Генеральний прокурор Андрій Костін вніс зміни до Стратегії розвитку прокуратури на 2021–2023 роки щодо стандартів захисту постраждалих та свідків у справах щодо сексуального насильства, пов’язаного зі збройним конфліктом.