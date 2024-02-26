Українські команди IT-фахівців вибороли нагороди на хакатоні в Нідерландах

Українські команди IT-фахівців вибороли нагороди на TIDE NATO Hackathon 2024, що відбувся у Нідерландах

Як ідеться на сторінках Генштабу ЗСУ в соцмережах, за перемогу змагалися команди, які представляли ЗСУ та українські ІТ-компанії.

Зокрема, Збройні Сили представили дві команди Військового інституту телекомунікацій та інформатизації - JAM Team і IT Workshop.

Загалом у хакатоні взяли участь 37 військових та цивільних команд з 21 держави світу. Боротьба тривала за трьома напрямками LLM wargaming (розробка великих мовних моделей WARGAMING), Noisy speech to text (виділення тексту із голосового мовлення), Pharmaceutical thesaurus (фармацевтичний тезаурус).

За напрямом Pharmaceutical Thesaurus команда Valkyrie-1 української ІТ-компанії SoftServe посіла перше місце, а JAM Team - друге місце.

Рішення команди IT Workshop за напрямом Noisy Speech to Text (nSTT) увійшло в п'ятірку кращих.