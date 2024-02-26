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Українські команди IT-фахівців вибороли нагороди на хакатоні в Нідерландах

Дві команди представляли ЗСУ.

Українські команди IT-фахівців вибороли нагороди на хакатоні в Нідерландах
Змагання команд ІТ-фахівців
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Українські команди IT-фахівців вибороли нагороди на TIDE NATO Hackathon 2024, що відбувся у Нідерландах 

Як ідеться на сторінках Генштабу ЗСУ в соцмережах, за перемогу змагалися команди, які представляли ЗСУ та українські ІТ-компанії.

Зокрема, Збройні Сили представили дві команди Військового інституту телекомунікацій та інформатизації - JAM Team і IT Workshop.

Загалом у хакатоні взяли участь 37 військових та цивільних команд з 21 держави світу. Боротьба тривала за трьома напрямками LLM wargaming (розробка великих мовних моделей WARGAMING), Noisy speech to text (виділення тексту із голосового мовлення), Pharmaceutical thesaurus (фармацевтичний тезаурус). 

За напрямом Pharmaceutical Thesaurus команда Valkyrie-1 української ІТ-компанії SoftServe посіла перше місце, а JAM Team - друге місце.

Рішення команди IT Workshop за напрямом Noisy Speech to Text (nSTT) увійшло в п'ятірку кращих.

  • За даними Генштабу, TIDE NATO Hackathon є частиною циклу подій, що мають покращити взаємосумісність НАТО і союзників.
  • Торік команда кіберполіції України потрапила в п’ятірку лідерів на NATO TIDE Hackathon 2023.
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