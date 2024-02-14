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Україна наростила виробництво систем РЕБ, — Ігнат

Системи РЕБ стали частиною протиповітряної оборони.

Україна наростила виробництво систем РЕБ, — Ігнат
речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Фото: Укрінформ

Україна наростила виробництво РЕБів, адже системи стали ефективними у протидії ворожим ракетам та дронам і навіть є своєрідною частиною протиповітряної оборони.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. 

«Їх (РЕБів – ред.) стає більше дедалі. Україна взагалі наростила виробництво цих систем, вони показали свою ефективність, дедалі краще відпрацьовують на тому чи іншому напрямку при захисті тих, чи інших об'єктів із погашення навігації, по якій слідують ракети і дрони. Важливо теж цей напрямок розвивати», – зазначив Юрій Ігнат.

Він підкреслив, що сьогодні РЕБи активно допомагають і безпосередньо на лінії вогню на фронті, адже можуть подавляти ворожі fpv-дрони, які тисячами атакують передні позиції.

Раніше аналітики ISW зазначали, що українська система РЕБ може протидіяти ракетним ударам Росії і виводити з ладу ворожі ракети.

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