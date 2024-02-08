Як знайти роботу: топстратегії і поради для успішного пошуку вакансій

Як вирізнитись серед сотні кандидатів з різним досвідом, щоб отримати запрошення на співбесіду.

Кандидатів на одну вакансію все більше, інколи надходять десятки, а то і сотні резюме. Тому розповімо, як знайти роботу в Україні та вирізнитись серед сотні кандидатів з різним досвідом, щоб отримати запрошення на співбесіду.

Знайти роботу через інтернет без досвіду та з високою зарплатнею

Увага HR-спеціаліста відфільтровує невдалі резюме. Щоб знайти роботу, резюме оформлюють так, щоб рекрутер звернув на нього увагу. Ось поради, щоб це вдалося:

Зрозуміла структура

Без зайвих посилань, прикладів робіт чи довгого опису нерелевантного досвіду. Наприклад, краще 1 посилання на теку в Google Drive, ніж 10 посилань на різноманітні роботи.

Системний опис досвіду

Де працювали, як довго, які задачі виконували, які результати отримували.

Додано мотиваційний лист

Без мотиваційного листа відгук здається безособистісним. Це допоможе знайти роботу, адже відгук буде більш унікальним та HR помітить, що кандидат хоче саме в цю компанію.

Платформи для пошуку роботи мають вбудовані редактори резюме. Можна розсилати по вакансіях сайту, завантажувати файли чи ставити посилання на резюме в листуванні з роботодавцем.

Популярні платформи:

Robota.ua

Work.ua

Jooble

OLX

DOU (для IT та технічних спеціалістів)

Як знайти роботу на джоб-сайтах

Окрім структурованого відгуку та написання CV, кандидату корисно уважно прочитати вакансію. Адже там вже є підказки, як знайти роботу та влаштуватися в конкретну компанію.

1. У «вимогах» пишуть, який досвід шукають.

Це допомагає формувати резюме: наприклад, якщо відгукуватись на менеджерську посаду — важливий досвід роботи з людьми. Якщо кандидат не працював саме менеджером, він може вказати релевантний досвід, але на іншій посаді (наприклад, у відділі продажів чи техпідтримці).

2. З опису компанії та її цінностей можна взяти тези для мотиваційного листа.

Наприклад, компанія і кандидат цінують ініціативність — це вже метч, про який корисно вказати.

3. Якщо критерії не підходять — не варто витрачати час рекрутера та власний.

Наприклад, якщо вакансія потребує переїзду або потрібно досконало володіти Photoshop. Зазвичай компанії шукають кандидатів, що одразу візьмуться за роботу, без довгого навчання.

Але якщо щось не метчиться, про це вказують в супровідному листі. Наприклад, це може бути обіцянка підтягнути рівень англійської до потрібного за 3 місяці. HR помітить, що кандидат шукає рішення, вмотивований працювати та уважно прочитав вакансію. Це дуже вирізнятиме його на фоні решти шукачів.

Альтернативні платформи для пошуку роботи

Але безкоштовні сайти для пошуку роботи — не єдиний варіант. Кожен HR має власний інстаграм, Linkedin чи месенджери. Нормально написати рекрутеру напряму і запитати, чи відкриті в їх компанії вакансії. Чи просто запитати — кого вони шукають і почати опановувати корисні навички.

Часто HR закривають вакансії активним пошуком — не розміщують вакансії, а особисто пишуть потенційним кандидатам. Якщо підтримувати зв’язок, то може статися, що HR сам напише, коли вакансія відкриється.

Стратегія пошуку роботи

Стратегія, про те як знайти свою професію та роботу виглядає так:

Стратегія пошуку роботи

Формула, як шукати роботу в конкурентному середовищі, — проста. Поки всі надсилають однакові резюме на різні вакансії — перемагає кандидат з індивідуальним підходом. Люди пишуть якнайбільше досвіду — переможе той, хто пише досвід, який відповідає вимогам вакансії.