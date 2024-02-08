Електронна черга для автобусів запрацює на всіх пунктах пропуску з ЄС та Молдовою

Послуга електронної черги для перетину кордону автобусами з 12 лютого розширюється на всі пункти пропуску з країнами ЄС та Молдовою. Загалом, йдеться про 29 пунктів пропуску.

Про таке повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Наразі ми масштабуємо єЧергу на всі пункти пропуску, щоб верифікувати виконання автобусних маршрутів та проаналізувати навантаження на кордон. Після цього, на основі актуальної мережі маршрутів, ми запропонуємо кожному автобусу часовий проміжок для перетину кордону – відповідний слот. У підсумку маємо отримати кордон без черг та поїздки відповідно до графіку руху", – заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

З 12 лютого з 12 години дня всі автобуси зможуть перетинати кордон за попереднім записом в системі єЧерга.

"Наразі йдеться виключно про реєстрацію в системі для перетину кордону за принципом "реєструйся та їдь", – додали у міністерстві.

За таким правилом єЧерга для автобусів діє вже на 8 пунктах пропуску з серпня минулого року.

З понеділка до цього переліку будуть додані ще 21 пункти пропуску. Зокрема:

Ягодин – Дорогуськ

Устилуг – Зосин

Угринів – Долгобичув

Рава-Руська – Гребенне

Краківець – Корчова

Шегині – Медика

Грушів – Будомєж

Смільниця – Кросценко

Ужгород – Вишнє Нємецьке

Малий Березний – Убля

Чоп – Захонь

Лужанка – Берегшурань

Дякове – Халмеу

Порубне – Сірет

Красноїльськ – Вікову де Сус

Дяківці – Раковець

Орлівка – Ісакча

Могилів-Подільський – Отач

Мамалига – Крива

Маяки – Удобне – Паланка

Старокозаче – Тудора

Россошани – Брічень

Серпневе 1 – Басараб’яска

Сокиряни – Окниця

Малоярославець 1 – Чадир-Лунга

Нові Трояни – Чадир-Лунга

Табаки – Мирне

Виноградівка – Вулканешти

Рені – Джурджулешти.

Як запускали систему єЧерга:

Система електронної черги на кордоні для вантажівок дозволє перевізникам попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь призначений час