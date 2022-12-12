На українсько-польському кордоні запрацювала електронна черга для вантажівок

Щоб скористатися електронною чергою, потрібно заздалегідь зареєструватися на сайті проєкту.

Сьогодні, 12 грудня 2022 року, в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ», що на кордоні Польщею, почала функціонувати «Електронна черга перетину кордону» для вантажних транспортних засобів. Очікується, що єЧерга упорядкує та збільшить транспортний потік вантажних транспортних засобів. Користування електронною чергою безкоштовне.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби.

“Щоб потрапити в єЧергу, потрібно заздалегідь зареєструватися на сайті www.echerha.gov.ua. Після реєстрації водій отримає повідомлення про приблизний час перетину польсько-українського кордону. Також для користувачів єЧерги працюватиме гаряча лінія за номером +38 (044) 334 4304”, – йдеться в повідомленні.

Очікується, що єЧерга упорядкує та збільшить транспортний потік вантажних транспортних засобів. Перевізники зможуть планувати день і час прибуття до пропускного пункту, адже знатимуть, коли настане їх черга перетинати кордон. Це дозволить оптимізувати час, витрачений на перебування в черзі, та зменшити витрати на перевезення товарів.

Зазначається, що проєкт «Електронна черга перетину кордону/єЧерга» реалізується Міністерством інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Державною службою з безпеки на транспорті, Державним агентством автомобільних доріг, Державною митною службою та Державною прикордонною службою за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».

Нагадаємо, під час реформування української митниці планують запровадити електронну чергу на кордоні. Реформа митниці є одним із найбільших запитів українського суспільства.