Українські прикордонники отримали ІТ-обладнання та планшети від міжнародних партнерів.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.
Допомога надійшла у межах реалізації спільного з Урядом Австралії та Міжнародною організацією з міграції (МОМ) проєкту “Підвищення стійкості Державної прикордонної служби України на західному та південному кордонах держави”.
Техніка потрібна для посилення правоохоронної складової на кордоні і допоможе забезпечити надійний та швидкий прикордонний контроль.
“Зокрема обладнання призначене для використання під час здійснення процедур прикордонного контролю, а також заходів із верифікації та ідентифікації”, – йдеться у повідомленні.
На продовження проєкту протягом грудня 2022-го та у 2023 році Держприкордонслужба також отримає додаткову комп’ютерну техніку та спеціалізоване обладнання для перевірки паспортних документів, які посилять спроможності прикордонних підрозділів у виявлені підроблених документів.
Проєкт є першим досвідом співробітництва Австралії та Державної прикордонної служби України.
Нагадаємо, українські та польські прикордонники удосконалюватимуть охорону спільної ділянки кордону.