Обладнання призначене для використання під час здійснення процедур прикордонного контролю.

Українські прикордонники отримали ІТ-обладнання та планшети від міжнародних партнерів.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

Допомога надійшла у межах реалізації спільного з Урядом Австралії та Міжнародною організацією з міграції (МОМ) проєкту “Підвищення стійкості Державної прикордонної служби України на західному та південному кордонах держави”.

Техніка потрібна для посилення правоохоронної складової на кордоні і допоможе забезпечити надійний та швидкий прикордонний контроль.

“Зокрема обладнання призначене для використання під час здійснення процедур прикордонного контролю, а також заходів із верифікації та ідентифікації”, – йдеться у повідомленні.

Фото: mvs.gov.ua

На продовження проєкту протягом грудня 2022-го та у 2023 році Держприкордонслужба також отримає додаткову комп’ютерну техніку та спеціалізоване обладнання для перевірки паспортних документів, які посилять спроможності прикордонних підрозділів у виявлені підроблених документів.

Проєкт є першим досвідом співробітництва Австралії та Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, українські та польські прикордонники удосконалюватимуть охорону спільної ділянки кордону.