У зоні відповідальності оперативного командування “Південь” 5 грудня було збито 15 ракет.

Про це йдеться на сторінці ОК у соцмережі Facebook.

8 ракет збито над Одещиною, 1 над Черкащиною, решта – над Миколаївщиною.

Ворог уразив об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській, Вінницькій, Миколаївській областях.

На Одещині постраждало 2 цивільні особи, яким надано допомогу.

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атак.

Фото: ОК "Південь"

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська під час останнього масованого ракетного удару випустили по Україні понад 70 крилатих ракет «Калібр», Х-101/Х-555, Х-59. Сили ППО збили понад 60 ракет.