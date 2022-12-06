У зоні відповідальності оперативного командування “Південь” 5 грудня було збито 15 ракет.
Про це йдеться на сторінці ОК у соцмережі Facebook.
8 ракет збито над Одещиною, 1 над Черкащиною, решта – над Миколаївщиною.
Ворог уразив об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській, Вінницькій, Миколаївській областях.
Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атак.
Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська під час останнього масованого ракетного удару випустили по Україні понад 70 крилатих ракет «Калібр», Х-101/Х-555, Х-59. Сили ППО збили понад 60 ракет.