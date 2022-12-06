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У зоні відповідальності ОК “Південь” було збито 15 ракет

Ворог уразив об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській, Вінницькій, Миколаївській областях.

У зоні відповідальності ОК “Південь” було збито 15 ракет
Фото: ОК "Південь"

У зоні відповідальності оперативного командування “Південь” 5 грудня було збито 15 ракет

Про це йдеться на сторінці ОК у соцмережі Facebook.

8 ракет збито над Одещиною, 1 над Черкащиною, решта – над Миколаївщиною. 

Ворог уразив об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській, Вінницькій, Миколаївській областях. 

На Одещині постраждало 2 цивільні особи, яким надано допомогу. 

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атак.

Фото: ОК "Південь"

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська під час останнього масованого ракетного удару випустили по Україні понад 70 крилатих ракет «Калібр», Х-101/Х-555, Х-59. Сили ППО збили понад 60 ракет. 

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