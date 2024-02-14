Код "Дії" стає відкритим: у Мінцифри пояснили, що це означає

Код застосунку стане відкритим для розробників, щоб вони могли створювати аналогічні додатки.

Тепер код Дії стане відкритим для розробників із інших країн, які на його остнові зможуть робити свої застосунки. Кабінет міністрів України схвалив відповідну постанову.

"Іноземні колеги побачать, наскільки якісні державні продукти ми створюємо", – прокоментували у Міністерстві цифрової трансформації.

Там також додали, що завдяки відкритому коду кожен зможе впевнитися в прозорості Дії, оцінити логіку роботи застосунку та запропонувати зміни, які допоможуть команді розробників зробити Дію ще кращою.

Проте будь-хто не зможе отримати доступу до даних. У відомстві пояснили, що створять тестовий простір без доступу до реєстрів з імітацією отримання інформації, тож дані українців залишатимуться в повній безпеці.

"Відкриті дані використовує більшість розробників топових застосунків з усього світу, бо це допомагає розвинути та масштабувати продукт", – уточнили в міністерстві.

Також наголосили, що піклуються про дані користувачів, і відкривають код, щоб зробити Дію "ще зручнішою та популярнішою в усьому світі".