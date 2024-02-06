Федоров: У "Дії" не планується ні повісток, ні виборів

У мобільному застосунку "Дія" не планують запроваджувати такі нові сервіси, як проведення виборів або надсилання повісток.

Про це заявив в ефірі телемарафону віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає "Інтерфакс-Україна".

"Не планується ні повісток, ні виборів", - сказав він.

При цьому Федоров зазначив, що Мінцифри в лютому планує відкрити код "Дії", завдяки чому розробники з усього світу зможуть подивитися, як функціонує застосунок.

Що відбувається із застосунком "Дія"