Федоров: У "Дії" не планується ні повісток, ні виборів

У мобільному застосунку "Дія" не планують запроваджувати такі нові сервіси, як проведення виборів або надсилання повісток.
Про це заявив в ефірі телемарафону віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає "Інтерфакс-Україна".
"Не планується ні повісток, ні виборів", - сказав він.
При цьому Федоров зазначив, що Мінцифри в лютому планує відкрити код "Дії", завдяки чому розробники з усього світу зможуть подивитися, як функціонує застосунок.
Що відбувається із застосунком "Дія"
- У суботу, 3 лютого, відбувався нацвідбір на "Євробачення-2024". Після виступу всіх фіналістів, ведучі оголосили про початок глядацького голосування, яке цьогоріч відбувається в "Дії". Але через велику кількість одночасних відвідувачів у додатку стався збій.
- Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що кількість користувачів у "Дії" була рекордною за всю історію проєкту - понад 24 тисячі запитів на секунду.
У грудні минулого року Центр протидії дезінформації попереджав про фейкові "скриншоти" повісток у "Дії".