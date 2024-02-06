Республіканці хочуть більше часу для розгляду угоди сенаторів щодо допомоги Україні, − Bloomberg

Вони вважають, що заплановане на завтра процедурне голосування щодо законопроєкту “є занадто швидким”.

Двопартійна угода про введення нових обмежень США на кордоні та розблокування військової допомоги Україні "перебуває на межі краху" в Сенаті, пише Bloomberg.

Підтримка республіканців “розвалилася” через опозицію з боку лідера президентських перегонів від Республіканської партії Дональда Трампа.

Вчора ввечері відбулася нарада сенаторів-республіканців, після якої вони ствердили, що заплановане на середу процедурне голосування щодо законопроєкту “є занадто швидким”.

Песимістичними є навіть республіканці, які підтримували угоду, зазначає видання. “Я вважаю, що пропозиція мертва”, − сказав сенатор Роджер Вікер від Міссісіпі, головний республіканець у Комітеті зі збройних сил і рішучий прихильник допомоги Україні.

Джеймс Ленкфорд, ключовий республіканець у переговорах, очікує, що заплановане на 7 лютого процедурне голосування провалиться, оскільки сенатори хочуть більше часу для розгляду та внесення змін до законопроєкту. Він заявив, що законопроєкт є у стадії “розробки” і пожартував, що ще “не готовий до його похорону”.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, який підтримав недільний компроміс, заявив, що обговорення Республіканської партії продовжаться у вівторок.

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