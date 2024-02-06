Республіканці хочуть більше часу для розгляду угоди сенаторів щодо допомоги Україні, − Bloomberg

Двопартійна угода про введення нових обмежень США на кордоні та розблокування військової допомоги Україні "перебуває на межі краху" в Сенаті, пише Bloomberg.
Підтримка республіканців “розвалилася” через опозицію з боку лідера президентських перегонів від Республіканської партії Дональда Трампа.
Вчора ввечері відбулася нарада сенаторів-республіканців, після якої вони ствердили, що заплановане на середу процедурне голосування щодо законопроєкту “є занадто швидким”.
Песимістичними є навіть республіканці, які підтримували угоду, зазначає видання. “Я вважаю, що пропозиція мертва”, − сказав сенатор Роджер Вікер від Міссісіпі, головний республіканець у Комітеті зі збройних сил і рішучий прихильник допомоги Україні.
Джеймс Ленкфорд, ключовий республіканець у переговорах, очікує, що заплановане на 7 лютого процедурне голосування провалиться, оскільки сенатори хочуть більше часу для розгляду та внесення змін до законопроєкту. Він заявив, що законопроєкт є у стадії “розробки” і пожартував, що ще “не готовий до його похорону”.
Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, який підтримав недільний компроміс, заявив, що обговорення Республіканської партії продовжаться у вівторок.
Що було раніше
- Вихідними сенатори оприлюднили двопартійну угоду щодо запровадження нових імміграційних обмежень США та розблокування мільярдів доларів допомоги Україні. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер та його колега-республіканець Мітч Макконнелл підтримують компроміс у 118,3 мільярда доларів, який включає фінансування Ізраїлю.
- Україні пропонується асигнування у розмірі 60 мільярдів доларів. На міграційну політику хочуть виділити 20 мільярдів доларів.
- Сенат планує провести перше процедурне голосування щодо цього законопроєкту в середу, 7 лютого.
- Спікер Палати представників Майк Джонсон та багато інших республіканців вимагають більше обмежень в імміграційній політиці США в обмін на схвалення допомоги Україні.
- Запит президента Джо Байдена на 14 мільярдів доларів для допомоги Ізраїлю у його війні в секторі Газа також був відкладений через питання мігрантів.
- Цього тижня спікер Палати представників планує провести голосування щодо пакету допомоги Ізраїлю на 17,6 мільярда доларів без допомоги Україні, але ультраконсерватори вже виступають проти цього заходу.
- У Білому домі заявили, що не підтримують законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні, назвавши це "цинічним політичним маневром" республіканців.