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Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)
Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)
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Республіканці хочуть більше часу для розгляду угоди сенаторів щодо допомоги Україні, − Bloomberg

Вони вважають, що заплановане на завтра процедурне голосування щодо законопроєкту “є занадто швидким”.

Республіканці хочуть більше часу для розгляду угоди сенаторів щодо допомоги Україні, − Bloomberg
Сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд
Фото: EPA

Двопартійна угода про введення нових обмежень США на кордоні та розблокування військової допомоги Україні "перебуває на межі краху" в Сенаті, пише Bloomberg.

Підтримка республіканців “розвалилася” через опозицію з боку лідера президентських перегонів від Республіканської партії Дональда Трампа.

Вчора ввечері відбулася нарада сенаторів-республіканців, після якої вони ствердили, що заплановане на середу процедурне голосування щодо законопроєкту “є занадто швидким”.

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Песимістичними є навіть республіканці, які підтримували угоду, зазначає видання. “Я вважаю, що пропозиція мертва”, − сказав сенатор Роджер Вікер від Міссісіпі, головний республіканець у Комітеті зі збройних сил і рішучий прихильник допомоги Україні.

Джеймс Ленкфорд, ключовий республіканець у переговорах, очікує, що заплановане на 7 лютого процедурне голосування провалиться, оскільки сенатори хочуть більше часу для розгляду та внесення змін до законопроєкту. Він заявив, що законопроєкт є у стадії “розробки” і пожартував, що ще “не готовий до його похорону”.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, який підтримав недільний компроміс, заявив, що обговорення Республіканської партії продовжаться у вівторок. 

Що було раніше

  • Вихідними сенатори оприлюднили двопартійну угоду щодо запровадження нових імміграційних обмежень США та розблокування мільярдів доларів допомоги Україні. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер та його колега-республіканець Мітч Макконнелл підтримують компроміс у 118,3 мільярда доларів, який включає фінансування Ізраїлю. 
  • Україні пропонується асигнування у розмірі 60 мільярдів доларів. На міграційну політику хочуть виділити 20 мільярдів доларів.
  • Сенат планує провести перше процедурне голосування щодо цього законопроєкту в середу, 7 лютого. 
  • Спікер Палати представників Майк Джонсон та багато інших республіканців вимагають більше обмежень в імміграційній політиці США в обмін на схвалення допомоги Україні.
  • Запит президента Джо Байдена на 14 мільярдів доларів для допомоги Ізраїлю у його війні в секторі Газа також був відкладений через питання мігрантів.
  • Цього тижня спікер Палати представників планує провести голосування щодо пакету допомоги Ізраїлю на 17,6 мільярда доларів без допомоги Україні, але ультраконсерватори вже виступають проти цього заходу.
  • У Білому домі заявили, що не підтримують законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні, назвавши це "цинічним політичним маневром" республіканців.
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