П'ятеро людей загинули за добу через російські обстріли Херсонської області

Протягом минулої доби росіяни 16 разів стріляли по Херсонській області, випустивши 181 снаряд. Ворог використав артилерію, міномети, танки, ракетні системи залпового вогню та БпЛА.

П'ятеро людей загинули, ще одна людина поранена. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; припортову інфраструктуру", – йдеться у повідомленні.

Фото: скріншот Вирва від удару