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П'ятеро людей загинули за добу через російські обстріли Херсонської області

Ворог провів 16 обстрілів. 

Протягом минулої доби росіяни 16 разів стріляли по Херсонській області, випустивши 181 снаряд. Ворог використав артилерію, міномети, танки, ракетні системи залпового вогню та БпЛА. 

П'ятеро людей загинули, ще одна людина поранена. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; припортову інфраструктуру", – йдеться у повідомленні.

Вирва від удару
Фото: скріншот
Вирва від удару

  • Учора близько 12 години росіяни вдарили по центру Херсона. В автомобілі, що потрапив під обстріл, загинули двоє чоловіків. Також загинула жінка і ще один чоловік. Крім них, одна людина була поранена.
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