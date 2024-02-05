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Внаслідок російських ударів на Сумщині загинули та поранені цивільні мешканці

Внаслідок обстрілу загинув один цивільний, ще вісім поранені.

Внаслідок російських ударів на Сумщині загинули та поранені цивільні мешканці
Наслідки російського обстрілу Сумської області (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 5 лютого, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 51 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 289 вибухів. 

Зокрема, по  Ворожбянській громаді росіяни вдарили з артилерії та РСЗВ, внаслідок обстрілу загинув один цивільний та 2 поранених. За попередньою інформацією пошкоджено п'ять житлових будинків, господарчі споруди, електричні мережі та інтернет-зв'язок.

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Ще 6 людей поранені внаслідок мінометного обстрілу Середино-Будської громади.

Білопільську громаду росіяни атакували з мінометів, артилерії, гранатометів та FPV-дронами.

Також з мінометів окупанти атакували Шалигинську, Путивльську, Есманьську, Хотінську та Великописарівську громади.

По Краснопільській, Юнаківській та Миропільській громадам армія РФ вдарила з мінометів, артилерії, та атакувала дронами.

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