Україна провела третій раунд переговорів із Нідерландами щодо двосторонніх гарантій безпеки

5 лютого у Києві провели третій раунд переговорів із Нідерландами щодо двосторонніх гарантій безпеки.
Про це йдеться на сайті Президента України.
Українську переговорну групу очолив заступник керівника ОПУ Ігор Жовква.
Під час переговорів сторони ґрунтовно обговорили доопрацьований проєкт безпекової угоди та узгодили позиції щодо окремих елементів документа.
Учасники відзначили прогрес, який уже вдалося досягнути, й узгодили графік подальших дій щодо фіналізації двосторонньої угоди.
- У жовні 2023-го на полях третьої зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті керівник ОПУ Андрій Єрмак розпочав консультації з Нідерландами щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії відповідно до Спільної декларації про підтримку України.
- Раніше - 12 липня - члени "Великої сімки" підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.