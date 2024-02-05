Україна провела третій раунд переговорів із Нідерландами щодо двосторонніх гарантій безпеки

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Переговори з Нідерландами про гарантії безпеки для України, 5 лютого 2024 року.

5 лютого у Києві провели третій раунд переговорів із Нідерландами щодо двосторонніх гарантій безпеки.

Про це йдеться на сайті Президента України.

Українську переговорну групу очолив заступник керівника ОПУ Ігор Жовква.

Під час переговорів сторони ґрунтовно обговорили доопрацьований проєкт безпекової угоди та узгодили позиції щодо окремих елементів документа.

Учасники відзначили прогрес, який уже вдалося досягнути, й узгодили графік подальших дій щодо фіналізації двосторонньої угоди.