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На Буковині біля кордону бійці ДПСУ затримали групу чоловіків

Одному з них загрожує кримінальна відповідальність за злісну непокору прикордонникам. 

На Буковині біля кордону бійці ДПСУ затримали групу чоловіків
Бійці ДПСУ затримали групу чоловіків
Фото: Скріншот з відео

Українські прикордонники затримали групу нелегалів на Буковині.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“На Буковині за декілька метрів до держкордону, з допомогою технічних засобів і службової собаки, затримано чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон”, - повідомили в ДПСУ. 

Одному із затриманих загрожує кримінальна відповідальність за злісну непокору військовослужбовцям ДПСУ.

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Інших прикордонники притягнули о адмінвідповідальності, матеріали справ розгляне суд.

  • Прикордонники Мукачівського загону виявили п'ятьох чоловіків мобілізаційного віку, які намагалися переплисти Тису за допомогою надувного човна. Провідники "ухилянтів" переконували, що все пройде без перепливання річки.
  • Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали на кордоні з Молдовою декількох порушників.
  • Бійці ДПСУ виявили чергову групу бажаючих втекти за кордон. Десятеро чоловіків з різних регіонів України, зв’язавшись із організатором, “найняли” пором до Молдови. “Квиток” коштував $5000 з кожного.
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