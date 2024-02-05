Одному з них загрожує кримінальна відповідальність за злісну непокору прикордонникам.

Українські прикордонники затримали групу нелегалів на Буковині.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“На Буковині за декілька метрів до держкордону, з допомогою технічних засобів і службової собаки, затримано чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон”, - повідомили в ДПСУ.

Одному із затриманих загрожує кримінальна відповідальність за злісну непокору військовослужбовцям ДПСУ.

Інших прикордонники притягнули о адмінвідповідальності, матеріали справ розгляне суд.