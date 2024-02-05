Українські прикордонники затримали групу нелегалів на Буковині.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“На Буковині за декілька метрів до держкордону, з допомогою технічних засобів і службової собаки, затримано чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон”, - повідомили в ДПСУ.
Одному із затриманих загрожує кримінальна відповідальність за злісну непокору військовослужбовцям ДПСУ.
Інших прикордонники притягнули о адмінвідповідальності, матеріали справ розгляне суд.
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