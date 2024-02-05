Антикорупційний комітет Ради вважає, що новий законопроєкт про мобілізацію містить корупційні ризики

Міноборони і Генштаб визнали, що норма про демобілізацію через 36 місяців є декларативною.

Новий законопроєкт про мобілізацію містить корупційні ризики.

Про це повідомила членкиня Комітету Ради з питань антикорупційної політики Вікторія Сюмар за підсумками обговорення документу на засіданні комітету.

Він визнав, що є корупційні ризики, бо "Кабмін визначатиме хто з правоохоронних і антикорупційних органів матиме бронь, а хто має бути мобілізованим".

"І що Кабмін може ще більше обмежити виїзд за кордон для інших категорій без жодної чіткості. І через неясність які документи треба надати для доглядаючих за інвалідами, аби довести факт догляду. І через те, що можуть бути ризики при накладанні стягнення за не відкриття електронного кабінету призовника", - зазначила Сюмар.

За словами депутатки, Міноборони і Генштаб також визнали, що норма про демобілізацію через 36 місяців є декларативною.

"Бо по суті військовослужбовець через 36 місяців отримує право лише написати рапорт про звільнення. Але рішення кого і коли демобілізовувати буде вирішувати ставка Верховного головнокомандувача", - повідомила Сюмар.

Вона зауважила, що поки що військкомат передаватиме дані тих, хто не зробив електронний кабінет військовозобов'язаного, до поліції, і вона виписуватиме протоколи про порушення. "Все виписано знову не чітко і сумнівно щодо відповідності до Конституції… Ми запропонували як його доопрацювати", - додала депутатка.