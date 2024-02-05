СБУ викрила посадовця Верховного Суду України, який чекав нового наступу росіян

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки зібрала доказову базу на очільника одного із структурних підрозділів Верховного Суду України, який виправдовував збройну агресію Росії і тимчасову окупацію території України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У розпорядженні СБУ – записи розмов, в яких фігурант заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.

Також у спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської так званої ПВК "Вагнер" та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави. Крім того посадовець судового органу пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів.

"Фігурант висловлював свої надії на швидку окупацію нашої держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора", – зазначили в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявили: мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій; майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї; спеціальний технічний засіб незаконного стеження; прокремлівську літературу.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.