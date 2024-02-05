Росія минулого тижня збільшила кількість обстрілів майже на чверть

Протягом минулого тижня інтенсивність російських обстрілів збільшилася майже на чверть. Ворог атакував Україну понад 1500 разів, повідомив міністр внутрішніх справ України.

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