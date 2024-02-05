Росія минулого тижня збільшила кількість обстрілів майже на чверть

Протягом минулого тижня інтенсивність російських обстрілів збільшилася майже на чверть. Ворог атакував Україну понад 1500 разів, повідомив міністр внутрішніх справ України.
Росіяни атакували понад 570 населених пунктів. Найбільше – в Запорізькій області.
"Внаслідок російських ударів за минулий тиждень 12 людей загинули, 60 осіб отримали поранення", – повідомив Ігор Клименко.
- За даними речника Генштабу, протягом тижня відбулося понад 560 бойових зіткнень із ворогом. Найбільшу кількість атак росіян відбили на Авдіївському напрямку.