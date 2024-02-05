Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)
Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)
РФ готує масове заселення окупованої частини України під кодовою назвою "Запорізька цілина"
РФ готує масове заселення окупованої частини України під кодовою назвою "Запорізька цілина"
​На війні загинув чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь
​На війні загинув чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь
Крістіан Діор, шпигуни та ніндзя, країна Оз: 9 серіалів лютого
Крістіан Діор, шпигуни та ніндзя, країна Оз: 9 серіалів лютого
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Канада заборонила іноземцям купувати житло до 1 січня 2027 року
Канада заборонила іноземцям купувати житло до 1 січня 2027 року
Ярослава Магучіх виграла змагання у Німеччині з найкращим результатом сезону
Ярослава Магучіх виграла змагання у Німеччині з найкращим результатом сезону
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія минулого тижня збільшила кількість обстрілів майже на чверть

Найбільше ворог атакував Запорізьку область. 

Росія минулого тижня збільшила кількість обстрілів майже на чверть
обстріли Донецької області
Фото: Вадим Філашкін

Протягом минулого тижня інтенсивність російських обстрілів збільшилася майже на чверть. Ворог атакував Україну понад 1500 разів, повідомив міністр внутрішніх справ України.

Росіяни атакували понад 570 населених пунктів. Найбільше – в Запорізькій області. 

"Внаслідок російських ударів за минулий тиждень 12 людей загинули, 60 осіб отримали поранення", – повідомив Ігор Клименко. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies