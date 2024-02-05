Всього Служба безпеки викрила п’ятьох агентів ФСБ, які "працювали" на території Одеської, Донецької і Запорізької областей

СБУ викрила агентуру мережу, яка працювала на ФСБ

Служба безпеки виявила та одночасно затримала п’ятьох російських агентів, які діяли в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях. Серед затриманих – двоє чиновників та працівниця оборонного заводу.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

"Серед затриманих була посадовиця відділу однієї із міськрад Донеччини. Крім неї в області знаходились ще двоє ворожих агентів – ексочільник місцевого комунального підприємства та мешканка Краматорська", – повідомили у СБУ.

Крім них, зрадницею виявилася інженерка-технологиня одного із оборонних підприємств Запоріжжя.

"Фігурантка "зливала" до фсб розвіддані щодо ремонту бойової техніки на виробничих потужностях заводу", – йдеться у повідомленні.

Також затримали посадовця транспортної компанії з Одещини. За вказівкою російської спецслужби він збирав інформацію про можливу передачу позашляховиків на потреби ЗСУ.

Фото: СБУ СБУ викрила агентуру мережу ФСБ

Фото: СБУ СБУ викрила 5 зрадників, які зливали ворогу інформацію

За даними слідства, до вербування російською спецслужбою кожен із фігурантів був активним учасником прокремлівських груп у популярних месенджерах. Так вони потрапили у поле зору ФСБ, яка дистанційно залучила їх до співпраці.

Для комунікації з агентами їхній російський куратор створив кожному з них анонімний чат, з яких видаляли всю прочитану переписку.

Фото: СБУ Зрадники передавали ворогу дані про розміщення Сил оборони

Фото: СБУ Зловмисники розвідували дані про зосередження техніки і особового складу ЗСУ

Зловмисники розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на прифронтових територіях.

Також фігуранти намагалися виявити склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.Крім того їх цікавили геолокації та особливості роботи промислових потужностей, де ремонтують важке озброєння українських військ.

Разом з цим поплічники окупантів збирали відомості про наслідки ворожих прильотів та "верифікували" координати для нових ракетних атак Росії.

Для конспірації учасники російської агентури діяли окремо один від одного, але були "підзвітні" єдиному куратору ворожої групи – кадровому співробітнику ФСБ. Його дані вже відомі співробітникам СБУ.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, які вони використовували для листування з ФСБ.Наразі затриманим повідомлено про підозру у державній зраді.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.