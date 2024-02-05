У Лисичанську під обстріл потрапила пекарня, яка працювала для потреб армії РФ і де збиралися окупанти

3 лютого у Лисичанську потрапила під обстріл пекарня (раніше - ресторан під назвою "Adriatic"), яка почала працювати після окупації міста, передає "Суспільне".

Її загарбники використовували у своїх цілях, наприклад, там налагодили випічку хліба для військ РФ і там же окупанти проводили свої наради, за даними Лисичанської міської військової адміністрації.

Росіяни заявляють же, що це "цивільний об'єкт" і що там начебто загинули 28 осіб. Після того, як у телеграм-каналах опублікували список "жертв", за інформацією від жителів, які наразі виїхали з окупованого міста, у списку є прізвище власника закладу — місцевого бізнесмена, який мав у Лисичанську магазини. Також місцеві впізнали прізвище чоловіка, який працював у "податковій", створеній росіянами.

У Лисичанській МВА зазначили, що "прильот був в той час, як окупанти зібрались там", а список загиблих, який поширили в соцмережах, "складають здебільшого колаборанти, як, наприклад, Фірсов, який в березні перейшов на сторону окупантів".

У ЗСУ та українській розвідці наразі офіційних коментарі із приводу обстрілу лисичанської пекарні не було.